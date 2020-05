Huawei, il nuovo aggiornamento arriva per 5 smartphone: quali sono

Dopo la fase beta durata alcune settimane, Huawei è pronta a rilasciare la versione stabile della EMUI 10.1 per il primo gruppo di smartphone. In totale si tratta di sei dispositivi, tra cui due top di gamma come il Huawei P30 e P30 Pro e il nuovissimo tablet MatePad Pro, lanciato per sfidare l’iPad Pro. Sull’aggiornamento alla EMUI 10.1 c’è grande attenzione. Infatti, non si tratta di un semplice update di transizione, ma un vero e proprio aggiornamento che porta con sé diverse novità importanti, come ad esempio la nuova app per le videochiamate MeeTime e l’assistente vocale Celia.

Il rilascio dell’aggiornamento avverrà progressivamente per i dispositivi e prima dell’arrivo in Italia potrebbe passare un po’ di tempo. Per controllare se la EMUI 10.1 è disponibile sul proprio smartphone, basta accedere nelle Impostazioni del dispositivo e verificare se c’è un nuovo aggiornamento. In alternativa si può utilizzare l’app HiCare presente su tutti gli smartphone Huawei e dedicata appositamente agli aggiornamenti software e a tutte le novità.

Su quali smartphone Huawei è disponibile la EMUI 10.1

Il rilascio della versione stabile della EMUI 10.1 parte da 6 dispositivi abbastanza recenti lanciati da Huawei. L’elenco comprende 5 smartphone e 1 tablet. Ecco la lista:

Huawei P30

Huawei P30 Pro

Huawei Nova 6

Huawei Nova 6 5G

Huawei Nova 6 SE

Huawei MatePad Pro.

A questi dispositivi bisogna aggiungere anche due smartphone Honor che si aggiornano all’interfaccia utente Magic UI 3.1, praticamente identica alla EMUI 10.1. Si tratta dell’Honor V30 e Honor V30 Pro.

EMUI 10.1: tutte le novità

Perché c’è così tanta attesa intorno al rilascio della EMUI 10.1? Perché non si tratta di un semplice aggiornamento che migliora la stabilità del sistema, ma un vero e proprio update che rilascia nuove funzioni e che fa fare un ulteriore passo agli smartphone Huawei verso la completa autonomia dai servizi Google. Quali sono le novità dell’aggiornamento alla EMUI 10.1?

In primis due nuove applicazioni molto utili: MeeTime e Celia. MeeTime è la risposta di Huawei a FaceTime e a tutte le app per fare videochiamate e sarà disponibile solo per gli utenti Huawei. Celia, invece, è il nuovo assistente vocale che va a sostituire Google Assistente. In questa prima fase, però, non sarà disponibile in lingua italiana.

Miglioramenti anche per altri aspetti dello smartphone: una modalità Muti-windows che permette di gestire al meglio le applicazioni in multitasking, nuove animazioni per l’Always on Display e il tema scuro che supporta un maggior numero di app di terze parti.

Come scaricare l’aggiornamento alla EMUI 10.1 sugli smartphone Huawei

L’aggiornamento è in fase di rilascio e bisognerà aspettare un po’ di tempo affinché sia disponibile per tutti. Per controllare se è disponibile sul vostro smartphone dovete entrare nelle Impostazioni, premere su Sistema e poi su Aggiornamento software. In alternativa si può utilizzare l’app HiCare presente su tutti gli smartphone Huawei.