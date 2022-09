Huawei Band 6, offerta incredibile: oggi costa pochissimo

Gli smartwatch sono sicuramente tra i wearable più apprezzati e amati dagli utenti. Ma non sono apprezzati da tutti. In molti preferiscono indossare ancora il caro e vecchio orologio analogico, soprattutto se indossano un vestito elegante. Ma c’è un’alternativa agli orologi intelligenti che oramai ha preso piede sul mercato. Stiamo parlando delle smart band, i dispositivi nati per gli amanti del fitness, ma che oramai hanno le stesse funzionalità degli smartwatch. L’unica differenza sono le dimensioni (gli activity tracker sono più piccolini e leggeri) e la forma (hanno solitamente uno schermo di forma allungata).

Tra le aziende che da sempre ha puntato molto su questo settore troviamo Huawei, che ogni anno lancia una nuova versione del suo smart tracker di punta. E oggi lo troviamo anche in offerta a un prezzo veramente speciale. Ci riferiamo alla Huawei Band 6, disponibile su Amazon con un doppio sconto che fa risparmiare ben il 35% rispetto a quello di listino. E il prezzo è veramente alla portata di tutti: poco più di 35€. Bisogna, però, approfittarne immediatamente, prima che l’offerta termini: la smart band è una delle più acquistate su Amazon e le scorte potrebbero terminare a breve.

Huawei Band 6: le funzionalità e la scheda tecnica

Quando si parla di un dispositivo come questo activity tracker, prima di parlare delle caratteristiche tecniche, bisogna concentrarsi sulle funzionalità, il vero fulcro del wearable. E su questo Huawei Band 6 troviamo il meglio di quello che possa offrire la tecnologia.

Il merito è dei sensori di ultima generazione presenti sotto la scocca. Ad esempio la tecnologia TruSeen 4.0 permette di monitorare efficacemente la frequenza cardiaca grazie a una lente ottica ad hoc e all’aiuto dell’intelligenza artificiale. La tecnologia ti avvisa anche in tempo reale nel caso in cui il battito cardiaco si abbassa o è anomalo. Altro parametro molto importante monitorato costantemente dal fitness tracker è la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Per chi ha problemi di sonno o di stress ci sono due funzionalità ad hoc per queste due problematiche. La prima fornisce un report completo sul riposo notturno, la seconda offre degli esercizi di respirazione per migliorare il benessere mentale. E per le donne c’è anche il calendario mestruale.

Se siete appassionati di sport, questo è il dispositivo che fa per voi. Le modalità sportive supportate sono ben 96 e si trova veramente di tutto, dalla corsa fino alle attività più di nicchia. Inoltre, è disponibile anche un assistente personale che ci sprona a dare il meglio e ci tiene aggiornati sulle nostre performance in tempo reale.

Passiamo ora alle caratteristiche tecniche. La Huawei Band 6 ha uno schermo di forma rettangolare di 1,47" che fornisce tute le informazioni di cui abbiamo bisogno. Inoltre, c’è anche la possibilità di personalizzare il quadrante scegliendone uno dei tanti offerti gratuitamente da Huawei e disponibili sulla smart band.

Huawei Band 6 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Una promo speciale per un dispositivo speciale. Oggi troviamo l’activity tracker Huawei Band 6 in offerta a un prezzo di 37,99€, con uno sconto di poco superiore al 35% rispetto a quello di listino. Il prezzo si compone di un doppio sconto: oltre a quello presente in pagina è disponibile un coupon che fa scendere il prezzo di 2€ e che si applica in automatico durante la fase di check-out Per il dispositivo si tratta quasi del minimo storico e di uno dei migliori prezzi di tutto il web. La disponibilità è immediata e la consegna avviene anche in meno di 24 ore per i clienti Prime. C’è anche tutto il tempo per testarlo fino in dono: per il reso si hanno a disposizione 30 giorni di tempo.

Huawei Band 6