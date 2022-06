Huawei Band 6 a metà prezzo: offerta imperdibile

Oramai le smart band, i wearable nati con lo scopo di tenere sotto controllo parametri vitali e attività fisica, sono sempre più simili agli smartwatch. E definirli dei semplici activity tracker ne può sminuire il valore e le funzionalità offerte. È più giusto definirli smartwatch ibridi, da cui oramai prendono le funzionalità, ma che si differenziano per design. E soprattutto costano molto meno rispetto a un orologio intelligente. Un esempio è la Huawei Band 6, ultimo modello lanciato dall’azienda cinese, e che oggi troviamo su Amazon in offerta con uno sconto di ben il 50% che fa scendere il prezzo sotto i 30€. E che la fa diventare un vero best buy. Se siete alla ricerca di un dispositivo che tenga sotto controllo i vostri parametri vitali e l’attività fisica, questa è l’offerta che fa per voi.

La Huawei Band 6 integra le migliori componenti e le migliori tecnologie sviluppate direttamente dall’azienda cinese. C’è un monitoraggio avanzato sia per la frequenza cardiaca sia per la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Per non parlare delle 96 modalità di allenamento che permettono di raccogliere dati avanzati sullo sforzo fisico. E anche la batteria è ottima: garantisce un’autonomia fino a 14 giorni. Il wearable è molto richiesto e per questo motivo l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro: dovete essere veloci nell’approfittarne.

Huawei Band 6: caratteristiche e funzionalità

La Huawei Band 6 è l’alternativa più valida possibile a uno smartwatch. Sia per dimensioni (ha uno schermo abbastanza grande e che permette di leggere alla perfezione qualsiasi dato) sia per peso (è leggerissima). Vediamo nel dettaglio caratteristiche e funzionalità.

La smart band ha uno schermo con una diagonale di 1,47" con una risoluzione piuttosto alta. La forma è quella rettangolare tipica degli activity tracker. A disposizione ci sono anche tantissimi quadranti differenti che permettono di personalizzare il dispositivo in base al proprio umore e alle proprie necessità.

Passiamo ora all’aspetto più interessante: le funzionalità. La Huawei Band 6 è un concentrato di tecnologia. Grazie ai sensori presenti all’interno è possibile monitorare ventiquattro su ventiquattro la frequenza cardiaca e ti avvisa nel caso in cui si abbassa o supera i livelli di sicurezza. Presente anche il saturimetro per misurare la percentuale di ossigeno nel sangue. Non mancano altre funzioni molto utili come il monitoraggio dello stress (con esercizi di respirazione per diminuire la stanchezza mentale) e del sonno (con report dove controllare come si è riposato). E per le donne c’è anche il calendario del ciclo mestruale.

Per gli amanti dello sport ci sono ben 96 modalità di allenamento. C’è veramente di tutto, dalla corsa, alla bici, fino all’attività all’aperto e a corpo libero. Per ogni allenamento vengono raccolti tutti i dati più importanti che possono poi essere analizzati. Infine, collegando il dispositivo al proprio smartphone è possibile ricevere le notifiche e controllare chi ti sta chiamando. La batteria ha una durata massima di quattordici giorni.

Huawei Band 6 in offerta: prezzo e sconto

Oggi troviamo la Huawei Band 6 in offerta a un prezzo di 29,99€, con uno sconto del 50% che fa risparmiare esattamente le metà. Per un dispositivo che offre queste funzionalità e con questa affidabilità, si tratta veramente di un super prezzo e di un’occasione da non farsi sfuggire. Il wearable viene venduto e spedito direttamente da Amazon e per la consegna bisogna aspettare pochissimi giorni. Ci sono anche 30 giorni di tempo per testarla a fondo.

Huawei Band 6