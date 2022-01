Huawei, lo smartwatch lowcost oggi lo paghi pochissimo

Smartwatch e activity tracker fanno oramai parte della nostra vita quotidiana. Sono migliaia gli italiani che ne portano uno al braccio per tenere sempre sotto controllo alcuni parametri importanti, come ad esempio la frequenza cardiaca, oppure la saturazione dell’ossigeno nel sangue (un dato che negli ultimi due anni è diventato molto importante). Gli activity tracker, però, sono anche un compagno fondamentale per chi ama fare sport: aiutano a monitorare i progressi e ad analizzare tutti i dati raccolti.

Rispetto a uno smartwatch, l’activity tracker ha qualche funzionalità in meno, ma resta comunque un ottimo dispositivo che ci aiuta nella vita di tutti i giorni. E rispetto agli orologi intelligenti costano mediamente molto meno. Un esempio è la Huawei Band 6, che oggi troviamo in offerta su Amazon a 39,90€, il 33% in meno rispetto al prezzo consigliato. Per la smart band dell’azienda cinese si tratta di uno dei prezzi più bassi di sempre sul sito di e-commerce e anche di uno dei migliori di tutto il web. L’activity tracker di Huawei ha tutte le funzionalità che ci si aspetta da un dispositivo del genere: monitoraggio completo della salute, tante modalità di allenamento e la resistenza all’acqua.

Se vuoi restare aggiornato in tempo reale con le migliori offerte della giornata, ti consigliamo di iscriverti al “Canale offerte tecnologia” che abbiamo lanciato su Telegram: per farlo basta cliccare qui.

Huawei Band 6: le caratteristiche

A meno di 40€ è complicato trovare qualche activity tracker migliore del Huawei Band 6. Il dispositivo ha una scheda tecnica molto interessante e che fa capire quanto l’azienda cinese abbia puntato su questo dispositivo per farlo diventare un best buy nella sua categoria.

Il design è quello classico delle smart band, con uno schermo allungato di forma rettangolare. Il display ha una diagonale da 1,47” ed è a colori. Grazie a dimensioni così generose è possibile tenere sotto controllo tutti i dati più importanti, a partire dalla frequenza cardiaca e dai passi effettuati. Inoltre, è possibile personalizzare il quadrante scegliendo uno dei tanti disponibili, oppure utilizzare una propria foto.

La Huawei Band 6 è anche un dispositivo per controllare il proprio stato di salute. La tecnologia TruSeenTM 4.0 usa una lente ottica per monitorare ventiquattro su ventiquattro il battito cardiaco e ti avvisa se è troppo alto o troppo basso. Lo stesso vale per la saturazione dell’ossigeno nel sangue: il dato può essere monitorato in ogni istante e in caso di valori troppo bassi è preferibile chiamare immediatamente il proprio medico di base. È presente anche il monitoraggio dello stress: se i valori sono troppi alti è necessario prendersi una pausa. Non manca un report dettagliato sul sonno e anche il monitoraggio del ciclo mestruale.

Essendo un acitivty tracker non possono mancare le modalità di allenamento. Sono ben 96 quelle supportate dalla Huawei Band 6, tra cui corsa, ciclismo, alpinismo e trekking. È disponibile anche un assistente personale che ti sprona a dare il meglio e ti tiene aggiornato sull’allenamento.

Altra caratteristica molto interessante è la batteria che assicura un’autonomia fino a 14 giorni.

Hauwei Band 6 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Se siete alla ricerca di un buon activity tracker lowcost, Huawei Band 6 è quello che stavate cercando. Oggi è in offerta su Amazon a un prezzo di 39,90€, il 33% in meno rispetto a quello di listino. Si risparmiano ben 20€ acquistandolo oggi. Il prodotto viene spedito e venduto da Amazon e si hanno 15 giorni per fare il reso.

L’activity tracker è disponibile in quattro colorazioni differenti: nero, verde, rosa, rosso.

Huawei

Huawei

Huawei

Huawei