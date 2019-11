Huawei, cinque smartphone ricevono la EMUI 10 e Android 10: quali sono

Fonte foto: Allmy / Shutterstock.com 1 di 6 Aggiornamento smartphone Huawei Huawei non tradisce le attese e come vi avevamo raccontato un paio di settimane fa continua imperterrita a rilasciare la EMUI 10 e Android 10 per la maggior parte dei suoi smartphone. Per il momento si tratta solo della versione beta, ma se i test effettuati daranno un responso positivo, molto presto arriverà anche la versione stabile. Molti utenti Huawei hanno già potuto testare le novità della EMUI 10 abbinate a quelle di Android 10 e nei prossimi mesi il numero di smartphone aggiornati all'ultima release dovrebbe superare quota 50.

Fonte foto: Ascannio / Shutterstock.com 2 di 6 Huawei, si continua a investire nello sviluppo Come molti di voi sapranno, Huawei sta vivendo un periodo complicato a causa del blocco commerciale imposto da Donald Trump. L'azienda cinese non può più avere rapporti con le società statunitensi, compresa Google che fornisce a Huawei il sistema operativo Android. Il blocco commerciale, però, non riguarda gli smartphone già presenti sul mercato e per questo motivo il colosso cinese può continuare a rilasciare gli aggiornamenti software.

Fonte foto: Shutterstock 3 di 6 Le novità della EMUI 10 Con la EMUI 10 Huawei ha apportato grosse modifiche alla sua interfaccia utente. Partendo dall'aspetto grafico delle icone per renderle più simili a quelle Android stock. L'azienda cinese si è concentrata anche sulla stabilità del sistema e sulle prestazioni grazie al nuovo ARK Compiler e alla GPU Turbo. Altra grande novità introdotta con la EMUI 10 è la Dark Mode. Rispetto alla modalità notte "classica" Huawei ha deciso di utilizzare un blu scuro al posto del nero.

Fonte foto: rafapress / Shutterstock.com 4 di 6 Smartphone Huawei, quali ricevono l’aggiornamento Nell'ultima settimana Huawei ha rilasciato l'aggiornamento alla EMUI 10 e ad Android 10 per cinque smartphone. Si tratta del Huawei Nova 4e, il Mate 30 Lite, il Mate 20 lite, il Huawei Enjoy 9S e l'Honor 20i. Se avete uno di questi dispositivi e ancora non avete ricevuto l'update non vi dovete disperare. Infatti per il momento è disponibile solo per coloro che si sono iscritti al programma beta e solo in Cina. Per l'arrivo in versione stabile in Europa bisognerà aspettare ancora un paio di mesi.

Fonte foto: ThamKC / Shutterstock.com 5 di 6 Come iscriversi al programma beta di Huawei Per diventare dei beta tester è necessario scaricare l'app "BetaTest App" dal sito di Huawei.