Huawei ha presentato un nuovo low cost: Nova Y61

Huawei ha presentato, senza troppi clamori, un nuovo telefono di fascia economica: Huawei Nova Y61. La scheda tecnica di questo nuovo dispositivo è davvero essenziale e punta soprattutto su una fotocamera principale da 50 MP, ma con funzionalità molto di base, e su una batteria da 5.000 mAh, ma con ricarica lenta.

Il mercato a cui si rivolge il Huawei Nova Y61 è quello fatto da colo desiderano avere un telefono semplice da usare, con un display ampio e con una fotocamera principale che possa scattare delle foto accettabili. Il tutto al prezzo più basso possibile.

Huawei Nova Y61: caratteristiche tecniche

Il processore dello smartphone Huawei Nova Y61 è sconosciuto, sappiamo dalla scheda tecnica solo che è un octa-core abbinato a 4 GB di RAM e 64 GB di memoria di archiviazione. C’è anche una versione con 6 GB/64 GB, ma è riservata al solo mercato asiatico.

Il display di tipo LCD HD+ è da 6,52 pollici con frequenza di aggiornamento di 60 Hz. Il lettore di impronte digitali è posto di lato.

Sul retro del telefono sono state collocate tre fotocamere: un sensore principale da 50 MP e da due sensori da 2 MP per macro (da 4 centimetri) e profondità. La fotocamera anteriore è da 5 MP e incastonata nel notch. Seppur la dotazione tecnica del set fotografico sia ridotta all’osso non è priva di funzioni come l’effetto Bokeh per sfumare lo sfondo in caso di selfie, lo slow motion e lo switch (il passaggio) dalla fotocamera anteriore a posteriore per dare continuità ai video.

Le connessioni includono, oltre alla rete LTE 4G e al datato standard WiFi 4, anche il Bluetooth 5.1 e l’NFC ma solo sul modello EVE-LX9N e che sarà probabilmente quello proposto anche in Italia. La batteria da 5.000 mAh è dotata di ricarica da 22,5 W.

Huawei Nova Y61: prezzo e disponibilità

Huawei Nova Y61 è comparso sul sito globale di Huawei, ma non è ancora acquistabile né prenotabile. Sappiamo che arriverà in tre colori: Sapphire Blue (blu chiaro), Mint Green (verde chiaro) e Midnight Black (grigio scuro).

Il prezzo non è stato ancora indicato ma potrebbe restare allineato al modello precedente, il Huawei Nova Y60 che nel 2021 era venduto a circa 150 euro.