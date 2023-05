Huawei nova 11i ufficiale in Italia: caratteristiche e prezzo

Huawei nova 11i è ufficiale in Italia. Si tratta di un dispositivo che, più che sulla scheda tecnica, punta molto sul design: davvero curato, con uno schermo di grandissime dimensioni e dalle cornici sottilissime (appena 1 millimetro), nonostante un peso complessivo tutto sommato contenuto (193 grammi).

Il nuovo Huawei nova 11i non ha un hardware in grado di brillare per prestazioni e non stupisce, per questo, che il telefono abbia anche una modalità "Senior" dedicata ai non più giovani, con sette livelli di regolazione del display con zoom personalizzabile e con una protezione specifica contro le app poco sicure.

Huawei nova 11i: caratteristiche tecniche

Il processore scelto per il Huawei nova 11i è il ben noto Qualcomm Snapdragon 680 4G abbinato a 8 GB di RAM e 128 GB di storage. Il SoC è un chip di lungo corso, che non ha mai deluso grazie alle sue performance stabili e orientate al risparmio energetico della batteria.

Il display misura ben 6,8 pollici, è di tipo LCD e ha la frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Il lettore per le impronte digitali è posto lateralmente.

Sul retro del telefono sono state poste due fotocamere, la principale da 48 MP (f/1.8) e il sensore di profondità da 2 MP collocati all’interno di due cerchi in metallo, che Huawei definisce Star Ring. La fotocamera anteriore è da 16 MP (f/2.2).

Sul fronte delle connessioni oltre al 4G sono disponibili anche WiFi 5 e Bluetooth 5.0. Mancano sia l’ingresso per il jack da 3,5 millimetri sia il chip NFC utile per le transazioni contactless con il POS (ad esempio nei negozi fisici).

La batteria da 5.000 mAh e la ricarica da 40W che secondo le specifiche del produttore porta da 0% a 60% in 30 minuti, mentre con dieci minuti di ricarica si guadagnano 12 ore di chiamate, 6 ore di riproduzione video, 2 ore di gioco e 23 ore di ascolto di musica dalla memoria locale (non in streaming).

Ricordiamo, per chi non lo sapesse ancora, che tutti gli smartphone Huawei hanno il sistema operativo HarmonyOS che è molto simile nell’uso quotidiano ad Android (i meno esperti non notano neanche la differenza), ma non è direttamente compatibile con il sistema operativo di Google.

Per questo le app vanno scaricate non dal Play Store ma da Huawei AppGallery. Per fortuna ormai tutte le app più diffuse sono disponibilianche per HarmonyOS.

Huawei nova 11i: disponibilità e prezzo

Il nuovo telefono Huawei nova 11i è già disponibile sul sito uficiale italiano dell’azienda in due colorazioni, Menta (verde chiaro) e il classico Nero al prezzo di 279,90 euro. Un prezzo che sarebbe anche buono, soprattutto alla luce dei listini medi dei produttori concorrenti (sempre più al rialzo, purtroppo) se questo Huawei nova 11i avesse il 5G. La questione delle app, infatti, è ormai ampiamente superata.