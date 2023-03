Huawei Mate X3 e Huawei P60, manca poco: come saranno

Huawei ha confermato ufficialmente la presentazione dei nuovissimi P60 e Mate X3, che verranno rivelati al mondo il prossimo 23 marzo. Si tratta di due dei dispositivi più attesi dell’azienda, ma di cui sappiamo molto poco, se non qualche piccola indiscrezione trapelata nelle settimane scorse sul web.

Come tuti i Huawei della serie P, anche Huawei P60 e Huawei P60 Pro sono pensati due smartphone focalizzati sulla fotografia, garantendo all’utente un comparto fotografico di altissimo livello. Il Mate X3, invece, è il nuovo foldable dell’azienda e dovrebbe essere uno dei device più leggeri e resistenti mai prodotti da Huawei.

P60 e P60 Pro: come saranno

Secondo il leaker indiano Sunay Gourkhede (@Tech_Wallah) i nuovi smartphone avranno una lente principale da 50 MP con OIS, una grandangolare sempre da 50 MP e un teleobiettivo periscopico da 64 MP. Non è chiaro se la stessa dotazione sarà integrata su entrambi i modelli ma, trattandosi di uno smartphone che punta molto al comparto fotografico la cosa non è da escludere.

Huawei P60 Pro, inoltre, dovrebbe avere uno schermo OLED da 6,6 pollici con risoluzione 2K. Per quanto riguarda la batteria si parla di 5.000 mAh con ricarica cablata a 100W e ricarica wireless a 50W. Anche qui, l’indiscrezione si riferisce al modello Pro, ma probabilmente sarà la medesima anche sul P60 liscio, ad eccezione (forse) della ricarica wireless.

Al momento questo è tutto ciò che sappiamo sui nuovi P60 e P60 Pro su cui, stranamente, la rete sembra non essere riuscita a rivelare di più.

Huawei Mate X3: come sarà

Riguardo il Mate X3 l’azienda ha condiviso due poster che descrivono il dispositivo come "leggero come un piuma" e "resistente come una roccia".

Questo fa ipotizzare, anzitutto, che il nuovo pieghevole di Huawei sia stato completamente ridisegnato rispetto all’attuale Mate X2, che pesa ben 295 grammi (che scendono a 255 grammi per il modello Huawei Mate Xs 2). Le altre due promesse di Huawei sono un dispostivo molto più resistente del predecessore e dalle performance nettamente migliori.

Oltre a questo Huawei non ha detto molto al riguardo, se non che questo smartphone utilizzerà strumentazione all’avanguardia tra cui le nuove tecnologie di comunicazione satellitare.

Oltre a questo sembra che il dispositivo avrà uno schermo esterno da 6,45 pollici e uno interno da 7,85 pollici.

Al momento, anche riguardo a Huawei Mate X3 non sappiamo altro e, probabilmente, bisognerà attendere il prossimo 23 marzo per avere qualche altra informazione.