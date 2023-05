Huawei Mate X3 e P60 Pro ufficiali in Italia: caratteristiche e prezzi

Sono arrivati anche in Italia gli ultmi due smartphone top di gamma di Huawei: il pieghevole a libro Huawei Mate X3 e il più tradizionale Huawei P60 Pro. Entrambi gli smartphone hanno setup fotografici molto interessanti e presentano alcune soluzioni tecniche innovative, come la cerniera a goccia del Huawei Mate X3 che riduce al minimo lo spazio tra i due lati del telefono.

Per quanto riguarda la gamma Huawei P60, tuttavia, in Italia per ora arriva solo Huawei P60 Pro e non anche Huawei P60 standard e Huawei P60 Art, già lanciati in Cina e fino ad oggi non ancora usciti dal suolo cinese. Il modello standard, però, potrebbe arrivare nei prossimi mesi.

Huawei Mate X3: caratteristiche e prezzo

Il processore del nuovo Huawei Mate X3 è il Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (con modem 4G), ed è affiancato da 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione, espandibile con scheda Nano Memory di Huawei.

Il display interno è di tipo OLED e misura 7,85 pollici, con risoluzione 2.496×2.224 pixel e frequenza di aggiornamento di 120Hz. Lateralmente si trova il lettore per le impronte digitali.

Il display esterno è un OLED da 6,4 pollici con risoluzione 2.504×1.080 pixel, frequenza di aggiornamento di 120 Hz ed è protetto da vetro Kunlun Glass, l’alternativa Huawei ai più famosi Gorilla Glass.

Il comparto fotografico collocato sul retro del telefono è formato da una fotocamera principale da 50 MP (f/1.8) con stabilizzatore ottico, una ultra grandangolare da 13 MP (f/2.2) e un tele periscopico da 12 MP (f/3.4) con zoom ottico 5X e stabilizzatore ottico. Le fotocamere anteriori per selfie e videochiamate sono due, da 8 MP.

La batteria ha una capacità di 4.800 mAh, con ricarica cablata da 66W e wireless 50W. Sul fronte delle connessioni resta il limite del 4G a causa del ban americano, ma non mancano Bluetooth 5.2, WiFi 6 e chip NFC per i pagamenti contactless, così come sono state introdotte le comunicazioni satellitari bidirezionali basate sulla costellazione Beidou.

Huawei Mate X3 è già disponibile in versione 12/512 GB, sul sito ufficiale di Huawei, nei colori Feather-Sand Glass e in pelle vegana verde scuro, al prezzo di 2.199,90 euro.

Huawei P60 Pro: caratteristiche e prezzo

Il processore scelto per il Huawei P60 Pro è il Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (sempre con modem 4G), con due opzioni di memoria: 8/256 GB oppure 12/512 GB. Il display misura 6,67 pollici, è di tipo OLED, con risoluzione 2.700×1.220 pixel e frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Sul retro ci sono tre fotocamere: la principale è da 48 MP (f/1.4) e con OIS, lo stabilizzatore ottico, poi c’è l’ultra grandangolare da 13 MP (f/2.2) e il teleobiettivo da 48 MP ( f/2.1) di nuovo con OIS. La fotocamera anteriore è da 13 MP (f/2.4) ed è collocata nel foro centrale.

La batteria ha una capacità di 4.800 mAh con ricarica rapida Huawei SuperCharge da 88W e ricarica wireless da 50W. Chiude la scheda tecnica la certificazione IP68 che attesta la residenza a polvere e a brevi immersioni in acqua.

Huawei P60 Pro è disponibile in Italia nei due colori Rococo Pearl e Black a questi prezzi: