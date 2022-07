I nuovi laptop di Huawei sono arrivati in Italia: quanto costano

Sono ufficialmente disponibili anche in Italia i due nuovi notebook premium di Huawei, cioè il Huawei MateBook 16s, con Intel Core i7 e il Huawei MateBook D 16, con CPU i7 o i5. Leggeri, eleganti e con ottimi schermi, i due laptop del gigante cinese nascono per il lavoro in mobilità su piattaforma Windows.

Entrambi i modelli hanno display da 16 pollici e sono realizzati con ottimi componenti hardware, con una scheda tecnica messa a punto puntando molto sulle prestazioni. Tutto ciò si traduce in prezzi abbastanza elevati, ma è chiaro che se si cerca un prodotto di alto livello si deve essere pronti a spendere di più. La questione è se ne vale la pena o no e, nel caso di Huawei, fino ad ora ne è sempre valsa la pena: il produttore cinese, infatti, è ormai stabilmente in fascia premium e difficilmente sbaglia un modello. Non sembrano sbagliati neanche i nuovi Huawei MateBook 16s e D 16, che certamente rispoderanno bene alle esigenze di chi ha bisogno di una macchina da lavoro potente, affidabile ma, allo stesso tempo, anche bella da vedere e comoda da portare in giro.

Huawei MateBook 16s: caratteristiche e prezzo

Huawei MateBook 16s, tra i due modelli, è quello dalle prestazioni migliori e dalle componenti più evolute. In particolare lo schermo, da 16 pollici, con tecnologia LCD IPS di tipo touch e con risoluzione altissima: 2,5K (2.520×1.680 pixel, 189 ppi).

Non è da meno il processore: è una CPU Intel Core i7-12700H, con grafica integrata Intel Iris X. Buone le memorie, con 16 GB di RAM e 1 TB di spazio di archiviazione su SSD. C’è poi una fotocamera frontale per le videochiamate che, a differenza di quelle usate sulla maggior parte dei laptop moderni, è di buona qualità: si tratta di un sensore Full HD 1080p, con tecnologia AI Camera e FollowCam (segue il volto dell’utente, anche se si sposta, e fa sembrare che l’utente guardi sempre verso la videocamera anche se sta leggendo o guardando altrove). Ci sono poi due microfoni e due altoparlanti stereo.

La batteria è da ben 84 Wh e si ricarica con l’alimentatore USB-C da 90W. Il peso di Huawei MateBook 16s è di 1,99 chilogrammi, che non sono il peso minore sul mercato ma che, considerato l’hardware e la grande batteria, non sono tanti. Lo spessore, infine, è di 17,8 millimetri.

Il prezzo di Huawei MateBook 16s è di 1.699 euro e la macchina è già disponibile su Amazon.

Huawei MateBook 16s – Intel Core i7-12700H – RAM 16 GB, SSD 1 TB

Huawei MateBook D 16: caratteristiche e prezzo

Huawei MateBook D 16 è in un certo senso il fratello minore del 16s: è comunque un portatile di ottimo livello, con hardware molto potente, ma ha uno schermo meno raffinato e una batteria meno capiente, alla quale però corrisponde un peso inferiore.

Nel dettaglio, Huawei MateBook D 16 è disponibile sia CPU Intel Core i7-12700H e con Intel Core i5-12450H, sempre con grafica integrata Iris X, 16 GB di RAM e 512 GB di disco SSD. Lo schermo è un LCD IPS, non touchscreen, con risoluzione FHD+ (1.900×1.200 pixel, per 141 ppi di densità).

La batteria di MateBook D 16 hanno si ferma ad una capacità di 60 Wh, con caricatore da 65W. Lo spessore arriva a 18,4 millimetri, il peso a 1,7 chilogrammi.

Huawei MateBook D 16 con Core i5 ha un prezzo di 999 euro, mentre Huawei MateBook D 16 con Core i7 ha un prezzo di 1.299 euro.