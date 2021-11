Huawei MatePad T 10S: oggi cosa quasi la metà

Tra migliaia di tablet presenti sul mercato, Huawei MatePad T 10S si è ritagliato uno spazio ben preciso che gli consente ancora di essere molto valido, ad oltre un anno dal lancio sul mercato e nonostante le ben note vicissitudini che sta affrontando il brand cinese.

Il motivo è semplice: è ancora un buon tablet per moltissime attività quotidiane. Anzi, per tutte le attività quotidiane più frequenti: guardare contenuti in streaming, leggere contenuti su Internet (anche per lo studio, ovviamente), accedere ai social da uno schermo più grande e migliore di quello degli smartphone. Tutte attività per le quali non servono grandi prestazioni, ma un grande equilibrio tra schermo, usabilità e autonomia. Huawei MatePad T 10S per lungo tempo si è posizionato nella fascia media del mercato (in quanto a prezzo, più che per le prestazioni), ma oggi costa molto meno e resta assolutamente competitivo e appetibile per tutti coloro che cercano un tablet proprio per svolgere le attività quotidiane appena descritte.

Huawei MatePad T 10S: caratteristiche tecniche

Huawei MatePad T 10S è un tablet da 10 pollici, con display dalla risoluzione Full HD (1920×1200 pixel) e con riduzione delle fastidiose luci blu, che affaticano maggiormente la vista nell’uso prolungato.

Già solo lo schermo, quindi, lo candida al ruolo di tablet “da divano" per guardare un film o una serie TV in streaming. Attività per la quale Huawei MatePad T 10S è particolarmente adatto anche grazie alla tecnologia audio Huawei Histen 6.1, che fa rendere al meglio i due speaker stereo integrati.

Sotto la scocca troviamo il chip a otto core Hisilicon Kirin 710A, prodotto dalla stessa Huawei, affiancato da 2 o 3 GB di RAM e 32 o 64 GB di RAM (espandibili a 512 GB tramite scheda microSD). Non è una configurazione potente, ma è più che sufficiente per la navigazione Internet, lo streaming, i social e molto altro, persino per la produttività di base (email, office…).

Due le fotocamere integrate: una frontale da 2 MP per le videochiamate (a risoluzione HD 1.280×720 pixel) e una posteriore da 5MP, in grado di scattare foto da 2.560×1.920 pixel e catturare video Full HD a 30 fps. Molto buona la batteria, da 5.100 mAh con ricarica a 10W.

Da citare il fatto che, a causa dei ben noti problemi di Huawei con il Governo Americano, su questo tablet il colosso cinese non può usare i servizi di Google e li sostituisce dai suoi Huawei Mobile Services. Fino all’anno scorso poteva essere un problema, oggi decisamente molto meno.

Huawei MatePad T 10S: quanto costa oggi

Huawei MatePad T 10S è stato lanciato l’anno scorso al prezzo di 209 euro per la versione 2/32 GB con connessione WiFi, che non era già un cattivo prezzo per queste caratteristiche e per la qualità costruttiva tipica di Huawei.

Adesso, comunque, il prezzo è ben diverso: Huawei MatePad T 10S si compra su Amazon a 125,99 euro (-84 euro, -40%), venduto e spedito da Amazon. Un prezzo decisamente buono, per chi cerca un dispositivo di questo tipo.

Huawei MatePad T 10s – Tablet 10 pollici Full HD- Versione 3/32 GB 2020 WiFi – Huawei Mobile Services