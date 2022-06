Huawei Nova 10 e 10 Pro pronti al lancio: come saranno

Huawei continua, nonostante tutto, a proporre nuovi modelli di smartphone per il mercato globale. Non solo top di gamma, ma anche dispositivi di fascia media come quelli della serie Nova, che sta per essere arricchita da due nuovi modelli: Huawei Nova 10 e Huawei Nova 10 Pro. Le differenze tra i due telefoni, il cui arrivo a breve è ufficiale visto l’appuntamento comunicato dalla stessa Huawei tramite il social cinese Weibo, sarebbero significative, almeno a sentire gli ultimi rumor.

Rumor come quello fatto circolare dal leaker francese Steve H.McFly, cioè Steve Hommerstoffer, meglio noto su Twitter come @OnLeaks. Secondo il leaker i due telefoni sarebbero esteticamente molto simili, ma il Pro avrebbe uno schermo leggermente più grande, due fotocamere frontali al posto di una, una batteria più capiente e una velocità di ricarica maggiore. Identico, invece, il chip Qualcomm Snapdragon, come al solito in versione solo 4G perché Huawei non può usare tecnologia 5G americana, a causa del noto ban. Non ci sono dettagli, invece, su qualità dei materiali e prezzi ma è lecito supporre, vista la storia di Huawei, che siano entrambi sopra la media.

Huawei Nova 10 e 10 Pro: cosa sappiamo

Da un mix di (pochissime) informazioni ufficiali e di informazioni non ufficiali provenienti dai leaker, oggi sappiamo già abbastanza bene come saranno i due nuovi smartphone medi Huawei Nova 10 e Nova 10 Pro. Il chip, per entrambi i modelli, è lo stesso: Qualcomm Snapdragon 778G con il modem 5G disattivato, affiancato da un modem 4G.

Huawei Nova 10 avrà un display da 6,67 pollici, Full HD+, con refresh a 120 Hz, mentre Nova 10 Pro avrà uno schermo più grande, da 6,78 pollici. Nello schermo, in alto a sinistra, ci sarà la fotocamera per i selfie da 60 MP, affiancata nel modello Pro da una grandangolare da 8 MP.

Uguali, invece, le tre fotocamere posteriori da 50+8+2 MP, mentre ancora diverse sono le batterie: 4.000 mAh con ricarica a 66 watt per Huawei Nova 10 e 4.500 con ricarica 100 watt per Huawei Nova 10 Pro.

Huawei Nova 10 e 10 Pro: quando arrivano

Huawei Nova 10 e 10 Pro verranno ufficializzati in Cina il 4 luglio, giorno in cui sapremo anche i prezzi ufficiali cinesi. La gamma Huawei Nova arriva regolarmente in Italia, quindi possiamo aspettarci un lancio nel nostro Paese nei prossimi mesi, probabilmente a fine estate.