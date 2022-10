Huawei nova 10 SE ufficiale: caratteristiche e prezzo

Huawei ha appena presentato un nuovo smartphone di fascia medio-bassa: si tratta di Huawei nova 10 SE. Lo smartphone fa parte della gamma nova 10, già composta dai modelli Nova 10 e Nova 10 Pro (lanciati circa un mese fa) e si fa notare soprattutto per la dotazione di sensori fotografici e per la potenza di ricarica.

Huawei nova 10 SE: com’è

Huawei nova 10 SE ha un display OLED da 6,67 pollici, con risoluzione FHD+, frequenza di aggiornamento fino a 90 Hz e campionamento del tocco a 270 Hz. Il lettore delle impronte digitali è posto lateralmente, nel tasto che serve ad accendere e spegnere il device.

A bordo dell’Huawei nova 10 Se troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 680G 4G con GPU Adreno 610, affiancato da 6/8GB di RAM e 128/256GB di memoria interna.

Per quanto riguarda il comparto fotografico posteriore, Huawei nova 10 SE ha tre sensori: sul retro trovano posto il sensore principale da 108 MP (f/1,9) con stabilizzatore elettronico e zoom digitale 10x, un obiettivo ultra grandangolare da 8 MP (f/2,2) e una macro da 2 MP (f/2,4); mentre sulla parte anteriore è stata collocata una fotocamera da 16 MP (f/2,2) per i selfie.

Huawei nova 10 SE ha una batteria da 4500 mAh, con ricarica veloce da 66 W che promette di passare da zero al 100% in 38 minuti. Il device ha le connessioni Wi-Fi 5 e Bluetooth 5.0, l’NFC, una porta USB Type-C, il jack per cuffie da 3,5mm.

Come tutti i telefoni Huawei recenti, quindi, anche nova 10 SE non ha il 5G e non ha i servizi Google GMS.

Huawei nova 10 SE: prezzi e disponibilità

Huawei nova 10 SE è stato lanciato a livello internazionale, ma per quanto riguarda i prezzi e la data di arrivo nei mercati, al momento, non ci sono indicazioni. Tuttavia, la compagnia cinese ha dichiarato che verranno venduti due versioni di Huawei nova 10 SE: il primo con 8 GB di RAM e 128/256 GB di memoria interna e il secondo con 6 GB di RAM e 128 GB di storage interno.

Nell’attesa di avere indizi sui costi dell’atteso smartphone, ricordiamo che recentemente il noto sito GSMArena ha svelato i prezzi degli altri membri della linea, annunciati ma non disponibili ancora per l’acquisto. Huawei Nova 10 costerà 549,00 euro, mentre il fratello più grande Huawei Nova 10 Pro avrà un prezzo di 699,00 euro. Tenendo conto di queste cifre, l’Huawei nova 10 SE potrebbe costare un po’ meno della variante standard.