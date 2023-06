Huawei nova 11 Pro arriva in Italia: prezzo e caratteristiche

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Huawei Nova 11 Pro è ora disponibile anche per il mercato italiano. Uno smartphone dal design elegante dove spicca una scocca posteriore realizzata in pelle vegana che, oltre all’aspetto estetico, ha anche il compito di proteggere il telefono dalle cadute.

Interessanti anche le scelte tecnice di Huawei per il comparto fotografico, in particolare quello frontale dotato di due fotocamere, mentre quello posteriore ha un sensore specializzato nelle basse luci e la tecnologia XD Portrait, che migliora la qualità delle foto ritratto in qualsiasi condizione di luce.

Huawei Nova 11 Pro: scheda tecnica

Il nuovo Huawei Nova 11 Pro ha un display OLED da 6,78 pollici, con risoluzione FHD+ (2.652×1.200 pixel) e refresh rate adattivo fino 120Hz. Il processore scelto da Huawei è un Qualcomm Snapdragon 778G, come al solito (visto il ban americano) in versione solo 4G, a cui si affiancano 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, non espandibile.

Il comparto fotografico posteriore comprende un sensore principale da 50 MP e uno ultra-grandangolare da 8 MP utile anche per gli scatto macro.

Il sensore principale è di tipo RYYB (Red-Yellow-Yellow-Blue) e riesce a catturare più luce rispetto ai normali sensori RGGB (Red-Green-Greenblue), oltre a scattare foto con colori più caldi. Usando le fotocamere posteriori è possibile attivare l’algoritmo XD Portrait Mode, che sfoca grazie all’AI lo sfondo mettendo in risalto il soggetto.

Due, invece, le fotocamere anteriori: un sensore principale da 60 MP a cui si affianca un secondo sensore da 8 MP per ritratti ravvicinati con zoom ottico 2x e zoom digitale fino a 5x.

Come ben noto, a causa del ban imposto a Huawei dagli Stati Uniti, non è possibile utilizzare la rete 5G. Le altre connessioni disponibili sono il 4G LTE, il WiFi 6, il Bluetooth 5.2, l’USB-C e le diverse soluzioni per il rilevamento della posizione tramite satelliti.

Non manca nemmeno il chip per l’NFC, indispensabile per i pagamenti contactless tramite smartphone. La batteria è 4.500 mAh con ricarica SuperCharge Turbo 2.0 da 100W.

Infine il sistema operativo è HarmonyOS, con interfaccia utente EMUI 13. Il sistema operativo proprietario, ovviamente, non è direttamente compatibile con Android, per cui le applicazioni vanno scaricare da Huawei AppGallery. Fortunatamente tutte le App più utilizzate sono ormai disponibili anche per HarmonyOS.

Huawei Nova 11 Pro: prezzo e disponibilità

Huawei Nova 11 Pro è già disponibile per essere acquistato sullo store ufficiale di Huawei. Lo smartphone è disponibile in due colorazioni: Green e Black al prezzo suggerito di 699.99 euro.

Fino al 9 luglio, tutti coloro che effettueranno l’ordine del dispositivo riceveranno in omaggio insieme allo smartphone anche gli auricolari Huawei FreeBuds 5i, che acquistati singolarmente costerebbero invece 99,90 euro.