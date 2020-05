Huawei è senza dubbio un top brand per quanto riguarda gli smartphone, in grado di offrire un’ampia scelta di telefoni economici, device di fascia media e dispositivi esclusivi. In particolare mette a disposizione anche i nuovissimi cellulari con supporto per le reti ultraveloci 5G, con apparecchi dotati di ottimi comparti fotografici, prestazioni elevate e batterie di lunga durata. Ecco alcuni suggerimenti all’acquisto, con una selezione dei migliori smartphone Huawei divisi per ogni fascia di prezzo.

Come scegliere lo smartphone Huawei migliore

Gli smartphone Huawei vengono proposti in diverse linee, infatti se non vuoi spendere troppo puoi optare per i device della gamma Y, con le versioni Lite caratterizzate da un ottimo rapporto qualità-prezzo. Altrimenti ci sono i modelli della serie P, dispositivi di fascia media con un eccellente compromesso tra prestazioni e costo d’acquisto. Il marchio cinese fornisce anche i top di gamma delle serie P e Mate, apparecchi veramente esclusivi equipaggiati con le migliori tecnologie disponibili al momento.

Prima di acquistare uno smartphone Huawei è importante considerare alcuni aspetti, tra cui le performance del processore, la memoria interna e la possibilità di espandere la capacità d’archiviazione con una microSD. La maggior parte dei modelli sono dotati di display LCD con risoluzione FHD+, in alternativa sui device di fascia alta puoi trovare anche gli schermi AMOLED ad alta definizione, per immagini nitide e una luminosità sempre perfetta.

Tutti i dispositivi Huawei assicurano il supporto per le reti mobili LTE 4G+, mentre i più esclusivi sono dotati del modulo 5G grazie ai nuovi processori di ultima generazione. Nel complesso gli smartphone propongono una connettività adeguata, con Bluetooth 4.2 o 5.1, lettore di impronte digitali e sistema di sblocco con riconoscimento facciale. Non manca la funzione Dual SIM e il supporto per le nano o microSIM, con una dotazione di sensori completa dal giroscopio alla bussola, con localizzazione GPS e GLONASS.

Gli smartphone Huawei presentano comparti fotografici molto efficienti, infatti su diversi modelli puoi trovare la doppia o tripla fotocamera Leica, con grandangolare ad ampia visuale e sensore con effetto bokeh per valorizzare il primo piano. I top assoluti hanno la quadrupla fotocamera, con software di intelligenza artificiale che consente di ottenere scatti nitidi in qualsiasi condizione ambientale, con autofocus, filtro per il colore, zoom ottico e ibrido per immagini estremamente dettagliate.

Miglior smartphone Huawei economico

Uno dei grandi vantaggi degli smartphone Huawei è che anche i modelli più economici garantiscono ottime prestazioni e funzionalità. Scopri i modelli migliori e più economici di smartphone Huawei.

Huawei Y5 2019

Lo smartphone Huawei più economico in assoluto è il modello Y5 2019, un telefono veramente versatile con schermo LCD da 5,71 pollici e sistema operativo Android 9 Pie. Il device è Dual SIM e dotato di un processore quad-core a 2 GHz, con 2 GB di RAM e memoria da 16 GB espandibile con microSD fino a 512 GB. Il Huawei Y5 2019 ha la tecnologia NFC, il Bluetooth 4.2 e il modulo LTE 4G+, con batteria di lunga durata da 3020 mAh, fotocamera posteriore da 13 MP con apertura focale f/1.8 e sensore per i selfie da 5 MP. Puoi acquistarlo ora su Amazon.

Huawei Y6 2019

Il Huawei Y6 2019 è un telefono davvero economico ma funzionale, ideale per chi non vuole spendere troppo senza rinunciare alla qualità e disponibile qui su Amazon. All’interno c’è un processore quad-core a 2 GHz, con 2 GB di RAM e memoria espandibile da 32 GB, con Android 9 Pie, Dual SIM e supporto per microSIM. Il display LCD da 6,26 pollici ha una risoluzione HD+, con una fotocamera posteriore da 13 MP e apertura focale f/1.8, con sensore frontale da 8 MP e una batteria da 3020 mAh, con colorazioni blu, nero e marrone. Acquista il Huawei Y6 2019 su Amazon al prezzo più basso!

Huawei P Smart 2019

Se stai cercando nella gamma Huawei smartphone entry level sicuramente il modello P Smart 2019 fa al caso tuo. Si tratta di un telefono economico ben equipaggiato e moderno, un device Dual SIM con display FHD+ da 6,2, pollici, processore octa-core a 2.2 GHz, 3 GB di RAM e memoria interna da 64 GB espandibile fino a 512 GB tramite microSD. Oltre al sistema operativo Android 9 Pie e alla batteria da 3400 mAh, è presente una doppia fotocamera posteriore da 13 + 2 MP con sensore frontale da 8 MP. Acquista il Huawei P Smart 2019 su Amazon al prezzo migliore!

Miglior smartphone Huawei fascia media

Se hai un budget più ampio, ci sono modelli di smartphone Huawei sotto i 400 euro che potrebbero fare al caso tuo. Scopri la nostra selezione e scegli il migliore per te.

Huawei P Smart Z

Lo smartphone Huawei con la migliore batteria è questo modello di fascia media, il Huawei P Smart Z. Il device ha il sistema operativo Android 9 Pie, un processore 8 core con chipset Kirin 710 e GPU Mali G51 MP4, con 4 GB di RAM e memoria espandibile da 64 GB. Per la connettività sono presenti i moduli GPS, GLONASS, Wi-Fi e LTE 4G+, con tecnologia NFC e Bluetooth 4.2. Il grande display da 6,59 pollici ha una risoluzione FHD+, con doppia fotocamera da 16 + 2 MP, fotocamera frontale da 16 MP e batteria da 4000 mAh con lunga autonomia. Compra il Huawei P Smart Z su Amazon.

Huawei P 30 Lite

Se desideri comprare il migliore Huawei sotto 250 euro un ottimo device è il P 30 Lite, un telefono di fascia media con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Il dispositivo è equipaggiato con un display FHD+ da 6,15 pollici, opzione Dual SIM, compatibilità con le reti mobili LTE 4G+, NFC e supporto per nanoSIM. Il processore octa-core a 2.2 GHz offre prestazioni elevate, con 4 GB di RAM e memoria da 128 GB espandibile, inoltre c’è una tripla fotocamera da 48 + 8 + 2 MP e una frontale da 32 MP, con sistema operativo Android 9 Pie. Lo puoi acquistare qui su Amazon.

Huawei P40 Lite

Il miglior smartphone cinese di fascia media è il Huawei P40 Lite, un device Dual SIM con tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 48 MP, grandangolare da 8 MP e camera da 2 MP con effetto bokeh. Oltre alla fotocamera frontale da 16 MP, il dispositivo propone il Bluetooth 5.0, la tecnologia NFC e i moduli GPS e GLONASS. Ottimo il display LCD da 6,4 pollici con risoluzione FHD+, con processore octa-core a 2,27 GHz, 6 GB di RAM e memoria interna di 128 GB espandibile fino a 256 GB con microSD. Puoi acquistare Huawei P40 Lite su Amazon.

Huawei P20 Pro

Un eccellente smartphone con prezzo al di sotto dei 400 euro è il Huawei P20 Pro, acquistabile su Amazon, con tripla fotocamera Leica composta da un sensore principale da 40 MP con autofocus, grandangolare da 20 MP e sensore da 8 MP con zoom 3x. Il device propone anche una fotocamera frontale da 24 MP, inoltre è in grado di registrare video 4K, mentre la batteria da 4000 mAh è compatibile con la ricarica rapida. Bello il display AMOLED da 6,1 pollici con risoluzione FHD+, con processore octa-core, 6 GB di RAM, memoria da 128 GB espandibile e configurazione Dual SIM.

Miglior smartphone Huawei fascia alta

Se non hai limite di budget e vuoi aggiudicarti il miglior smartphone Huawei in assoluto, ecco le nostre proposte tra cui scegliere.

Huawei P30 Pro

Ottimo smartphone di fascia alta, il Huawei P30 Pro dispone del sistema operativo Android 9 Pie, con processore octa-core Kirin 980, 8 GB di RAM e memoria da 128 GB espandibile, con funzione Dual SIM e batteria di 4200 mAh di lunga durata. Il display AMOLED da 6,47 pollici è ben illuminato, con una risoluzione di FHD+ e formato 18:9. Il comparto fotografico conta su una tripla camera posteriore da 40 + 20 + 8 MP, con zoom 5x, registrazione video 4K e fotocamera frontale da 32 MP. Acquista ora su Amazon per il Huawei P30 Pro!

Huawei Mate 30 Pro

Uno smartphone davvero esclusivo è il Huawei Mate 30 Pro, disponibile qui su Amazon, equipaggiato con una quadrupla fotocamera con risoluzione 40 MP, grandangolare da 40 MP, camera da 8 MP con zoom 3x e sensore TOF 3D. Davanti c’è una fotocamera da 32 MP, con un display AMOLED da 6,53 pollici e risoluzione 1176×2400 pixel. Tanta la potenza offerta dal processore octa-core a 2,86 GHz Kirin 990, con RAM da 8GB e memoria interna da 128 GB espandibile. È presente anche il Bluetooth 5.0, l’opzione Dual SIM e una batteria da 4500 mAh con ricarica rapida a 40 W e wireless a 27 W.

Huawei P40 Pro 5G

Il miglior Huawei 2020 è un vero top di gamma assoluto, uno smartphone progettato appositamente per le nuove reti di connessione ultrarapida 5G. Il Huawei P40 Pro 5G propone un processore octa-core Kirin 990 a 2,86 GHz, con 8 GB di RAM e memoria espandibile da 256 GB. Il display OLED da 6,58 pollici ha una risoluzione di 1200×2640 pixel, con tripla fotocamera Leica posteriore da 50 + 40 + 12 MP, camera frontale da 32 MP e batteria da 4200 mAh con ricarica wireless a 27 W. C’è il supporto per le reti 5G, la funzione Dual SIM e la connettività Bluetooth 5.1. Puoi acquistarlo qui su Amazon.