Huawei Nova 9 ufficiale in Italia: è il top per i giovani

Il colosso tech Huawei, un tempo tra i leader del mercato smartphone (oggi molto meno, a causa delle sanzioni americane) prova a tornare sulla cresta dell’onda con uno smartphone che punta su una caratteristica che distingue, da sempre, i dispositivi della casa cinese: un ottimo comparto fotografico. Lo smartphone in questione è il nuovo Huawei Nova 9 ed è appena arrivato sul mercato italiano.

Huawei Nova 9 è un device ottimo sotto molti punti di vista ed è anche molto equilibrato dal punto di vista della configurazione hardware. In più, come molti Huawei, è anche bello da vedere grazie ad un design curato che, unito ad una ottima ingegnerizzazione, permette di mantenere il peso entro i 175 grammi, nonostante lo schermo da 6,57 pollici non sia proprio “mini“. Come tutti i Huawei recenti, anche Nova 9 ha un solo vero difetto: la mancanza del 5G (il perché è sempre da cercare nelle stanze del potere in USA). Non si fa però mancare un ottimo processore Qualcomm, abbinato al giusto quantitativo di RAM e spazio di archiviazione. La mancanza dei servizi mobili di Google (indovinate perché non ce li ha), sembra invece un problema ormai superato: i Huawei Mobile Services sono oggi maturi e non li fanno rimpiangere più di tanto, mentre su Huawei App Gallery si trovano ormai molte app Huawei (o di altri sviluppatori) che sostituiscono abbastanza bene quelle ufficiali di Google.

Huawei Nova 9: scheda tecnica

Huawei Nova 9 è uno smartphone medio ricco di caratteristiche tipiche dei top di gamma. La prima, e più evidente, è lo schermo: un 6,57 pollici OLED con risoluzione 1.080×2.340 pixel, bordi curvi, e un refresh rate da 120 Hz.

Il processore usato per questo modello è il Qualcomm Snapdragon 778G (in versione 4G), che è un piccolo Snapdragon 888, ha un sistema di raffreddamento a liquido al grafene e ha una potenza più che sufficiente per la maggior parte dei compiti grazie anche alla configurazione di memoria da 8/256 GB (non espandibili).

Ma il compito principale al quale verrà destinato questo smartphone è la fotografia, grazie ad un comparto posteriore con ben quattro sensori:

Principale da 50 MP, F/1.9 (sensore da 1/1,56 pollici di tipo RYYB CFA)

Ultra grandangolare da 8 MP, F/2.2

Macro da 2 MP, F/2.4

Bokeh da 2 MP, F/2.4

La fotocamera frontale, invece, è da ben 32 MP con stabilizzatore elettronico e possibilità di girare video a 4K. C’è anche la possibilità di registrare contemporaneamente dalla fotocamera frontale e da quelle posteriori.

Buona, ma non enorme, la batteria da 4.300 mAh mentre è ottima la potenza di ricarica: 66 Watt.

Huawei Nova 9: quanto costa

Con questa scheda tecnica, quindi, Huawei Nova 9 è uno smartphone ottimo per un gran numero di potenziali utenti. Se guardiamo alle fotocamere, invece, capiamo che è un telefono che punta molto sul pubblico più giovane, al quale offre ottimi scatti e video selfie ad alta qualità.

Il prezzo di questo telefono è di 499,90 euro. Non è poco in assoluto, ma è un buon prezzo vista la scheda tecnica (in particolare le fotocamere e lo schermo). In più da oggi all’8 novembre è possibile preordinarlo e ricevere in regalo le cuffiette Huawei FreeBus Pro. Chi lo preordina versando 10 euro, poi, ne ottiene 40 di sconto sul prezzo finale.

L’effettiva disponibilità di Huawei Nova 9 sul mercato italiano è prevista per il 9 novembre.