Huawei P50 Pocket e P50 Pro arrivano in Italia: quanto costano

Huawei ha finalmente presentato in Italia Huawei P50 Pocket e P50 Pro, svelandone i prezzi e tutte le caratteristiche per il nostro mercato. Il primo è uno smartphone pieghevole, mentre il secondo rappresenta la nuova edizione del top di gamma dell’azienda, che spicca per le sue incredibili qualità fotografiche.

I tempi non sono ancora maturi per il debutto del sistema operativo proprietario HarmonyOS al di fuori dei confini cinesi e Huawei ha dovuto affidarsi ancora una volta all’interfaccia grafica EMUI 12 basata su Android. Purtroppo, non ci sono sorprese neanche per quanto riguarda il processore, visto che entrambi i modelli fanno uso del chipset Snapdragon 888, top di gamma Qualcomm del 2021. Inoltre, devono rinunciare alla connettività 5G. Bisognerà vedere se Huawei riuscirà a convincere gli utenti sulla base della qualità dei suoi prodotti e delle prestazioni fotografiche, ma il prezzo è davvero molto alto.

Huawei P50 Pocket, caratteristiche e prezzo

Il nuovo pieghevole di Huawei ha chiusura a conchiglia in stile Galaxy Z Flip3 e può quindi dimezzare la sua altezza di 170 millimetri, pur mantenendo uno spessore abbastanza contenuto, pari a 15,2 millimetri.

Nella parte interna è presente un display OLED da 6,9 pollici con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento a 120 Hz, mentre in quella esterna troviamo un piccolo display circolare per realizzare i selfie con la fotocamera posteriore.

Le configurazioni sono due: una con memoria RAM da 8 GB e l’altra con 12 GB, a cui sono abbinate rispettivamente una memoria interna di 256 e 512 GB. La batteria ha una capacità di 4.000 mAh e supporta la ricarica rapida a 40 Watt.

Il pieghevole Huawei fa uso di una fotocamera selfie da 10,7 megapixel con ultra grandangolo e di una fotocamera tripla nella parte posteriore, con sensori True-Chroma da 40 megapixel, ultra grandangolo da 13 megapixel e Ultra Spectrum da 32 megapixel.

Huawei P50 Pocket è già disponibile su Huawei Store ad un prezzo di 1.599,90 euro. Chi lo acquisterà entro il 28 febbraio otterrà in omaggio le Huawei FreeBuds Lipstick. Huawei assicura la sostituzione gratuita di schermo e back cover durante il primo anno.

Huawei P50 Pro, caratteristiche e prezzo

Huawei P50 Pro ha display OLED da 6,6 pollici, con bordi curvi, risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento a 120Hz. La configurazione è di tipo punch-hole, con fotocamera selfie da 13 megapixel situata all’interno del foro in posizione centrale.

Non ci sono grosse differenze a livello hardware rispetto a P50 Pocket, al di là della presenza di una sola variante con 8 GB di memoria RAM e 256 GB di memoria interna. La batteria, invece, ha una capacità di 4360 mAh, ricarica rapida a 66 Watt e ricarica wireless a 50 Watt.

La parte più interessante è senza dubbio la fotocamera posteriore, costituita da due sensori True-Croma da 50 e 40 megapixel, da un ultra grandangolo da 13 megapixel e da un teleobiettivo da 64 megapixel.

Huawei P50 Pro può essere già acquistato su Huawei Store a 1.199,90 euro. Fino al 28 febbraio, gli utenti riceveranno in omaggio anche gli auricolari wireless Huawei FreeBuds Pro.