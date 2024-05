Il Huawei Pura 70 Ultra è appena arrivato in Italia, insieme ad altre due varianti della gamma Pura 70 e il suo punto di forza è, chiaramente, il comparto fotografico. Huawei non può utilizzare, per via del ban USA, i chip di ultima generazione e non può accedere ai servizi Google. L’azienda cinese si è, quindi, concentrata sullo sviluppo di un cameraphone di altissimo livello.

La qualità del dispositivo è confermata dalla recensione di DxoMark, vera e propria istituzione per l’analisi del comparto fotografico degli smartphone. Il responso dei test sul comparto fotografico premia il nuovo Huawei Pura 70 Ultra che stacca nettamente la concorrenza, compreso l’iPhone 15 Pro Max (che, però, ottiene un punteggio migliore per i video) e i suoi predecessori.

Huawei Pura 70 Ultra: il giudizio di DxOMark

Il nuovo Huawei Pura 70 Ultra ha ottenuto un punteggio complessivo di 163 nella recensione di DxOMark, conquistando la prima posizione, precedentemente occupata da Honor Magic 6 Pro, con 158 punti. Il top di gamma di Huawei fa meglio dei suoi predecessori, P60 Pro (156) e Mate 60 Pro+ (157). Staccati anche iPhone 15 Pro/Pro Max.

Il duo di top di gamma di Apple, infatti, si deve accontentare di 154 punti. Il Huawei Pura 70 Ultra ottiene la prima posizione nel comparto foto, con un punteggio di 169 punti, e anche per quanto riguarda l’effetto Bokeh (85 punti, ben 5 punti in più rispetto agli iPhone 15 Pro). Prima posizione anche per quanto riguarda lo Zoom (con 164 punti, con ben 22 punti di vantaggio sugli iPhone 15 Pro).

Il confronto con i top di gamma di Apple vede Huawei finire dietro solo per quanto riguarda i video. In questa categoria, infatti, il top di gamma cinese si ferma a 148 punti, contro i 158 di iPhone 15 Pro Max. Il Pura 70 Ultra, però, ha il miglior autofocus nei video, secondo l’analisi di DxOMark che ha attribuito un punto in più al top di gamma di Huawei (120 invece di 119) rispetto ai modelli di Apple.

L’analisi relativa al comparto fotografico si chiude con alcune note che confermano la qualità dello smartphone, in grado di bilanciare la conservazione dei dettagli e la riduzione del rumore, con un’esposizione precisa e ottimi risultati dal punto di vista della resa cromatica. Premiata anche la resa naturale della tonalità della pelle oltre a un accurato bilanciamento del bianco.

Huawei Pura 70 Ultra: le fotocamere

Il comparto fotografico del nuovo Huawei Pura 70 Ultra ha tre sensori posteriori. Il sensore principale è l’Ultra Lighting Pop-out da 50 Megapixel. Questa fotocamera ha obiettivo retrattile, sensore CMOS da 1 pollice, OIS e apertura F1.6-F4.0. Ci sono poi un sensore ultra-grandangolare da 40 Megapixel e un sensore Ultra Lighting Macro con teleobiettivo da 50 Megapixel, zoom ottico 3,5x e OIS.