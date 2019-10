Huawei, quali smartphone hanno già ricevuto EMUI 10 e Android 10

Fonte foto: Karlis Dambrans / Shutterstock.com 1 di 6 EMUI 10 e Android 10: quando arrivano sugli smartphone Huawei Il blocco commerciale imposto da Donald Trump a Huawei coinvolge anche gli smartphone dell'azienda cinese. Finora l'unica vittima è la famiglia Mate 30 (in tutte le sue versioni) che non ha ricevuto la certificazione Android e sui dispositivi non sono presenti i servizi Google. Il ban, però, non prende di mira gli smartphone già in commercio, sui quali Huawei e Android possono continuare a collaborare per aggiornare il sistema operativo e l'interfaccia utente. Ed è esattamente quello che sta facendo l'azienda cinese, che a poco più di un mese dall'uscita di Android 10 ha già portato l'aggiornamento del sistema operativo (e la EMUI 10)su un buon numero di dispositivi.

Fonte foto: Mykola Churpita / Shutterstock.com 2 di 6 EMUI 10 e Android 10: arriva la beta Per il momento il rilascio dell'aggiornamento alla EMUI 10 basata su Android 10 è solo in fase di test per alcuni modelli di smartphone Huawei. Il rilascio ufficiale in tutto il Mondo è legato al risultato positivo dei test: una volta che tutti i bug verranno risolti, l'azienda cinese potrà iniziare il roll-out. Per il momento non è prevista una data ufficiale, ma l'obiettivo è riuscire a portare la EMUI 10 e Android 10 sugli ultimi top di gamma almeno entro la fine del 2019.

Fonte foto: Web 3 di 6 Huawei Mate 30 e Mate 30 Pro La situazione del Mate 30 l'abbiamo già spiegata all'inizio. I due smartphone non hanno ricevuto la certificazione da parte di Google e non si sa quando arriveranno sul mercato. Al lancio, però, avranno sia la EMUI 10 sia Android 10

Fonte foto: Framesira / Shutterstock.com 4 di 6 Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20x, Mate 20 Lite Il programma beta con EMUI 10 e Android 10 per questi smartphone è già arrivato in Europa e gli utenti possono testarlo in anteprima.

Fonte foto: Karlis Dambrans / Shutterstock.com 5 di 6 Huawei P20 e P20 Pro Usciti più di un anno fa sul mercato, il P20 e il P20 Pro sono stati aggiornati alla prima beta in Cina. Gli utenti europei devono aspettare ancora un paio di settimane per poter utilizzare le nuove funzionalità della EMUI 10.