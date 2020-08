Huawei, quali smartphone riceveranno aggiornamenti mensili e trimestrali

Sviluppare ogni anno una nuova interfaccia utente non è l’unico “obbligo” che hanno i produttori di smartphone: durante l’anno bisogna rilasciare aggiornamenti che riguardano anche le patch di sicurezza. Google, infatti, rilascia con una frequenza mensile degli update che vanno a fixare eventuali problemi di sicurezza e i produttori possono decidere quando implementarle. Huawei è una delle aziende più pro-attive in questo senso, rilasciando aggiornamenti con una frequenza che varia in base al modello.

Huawei ha da poco pubblicato una lista con tutti i dispositivi che verranno aggiornati con le patch di sicurezza rilasciate da Google. L’azienda cinese utilizza una politica piuttosto chiara: alcuni smartphone ricevono l’update ogni mese, mentre altri ogni tre mesi. Questa divisione serve per concentrare gli sforzi e per mantenere tutti gli smartphone aggiornati nell’arco di un trimestre. Di base ogni mese vengono rilasciati gli aggiornamenti per i dispositivi più recenti e per i top di gamma, mentre ogni tre mesi vengono aggiornati gli smartphone medio di gamma. Ecco la lista aggiornata.

Smartphone Huawei, quali ricevono l’aggiornamento mensile: la lista

Gli aggiornamenti mensili di sicurezza assicurano gli utenti di avere sempre uno smartphone protetto contro eventuali bug e problemi. Nella lista dei dispositivi Huawei che ricevono aggiornamenti mensili troviamo la maggior parte degli smartphone top di gamma usciti negli ultimi 18-24 mesi:

Gamma Huawei P40

Gamma Huawei P30

Gamma Huawei Mate 30

Gamma Huawei Mate 20

Gamma Honor 30

Gamma Honor 20

Gamma Honore 10

Smartphone Huawei, quali ricevono l’aggiornamento trimestrale: la lista

Per gli smartphone medio di gamma di Hauwei è previsto un aggiornamento almeno trimestrale. Questo vuol dire che nel caso in cui ci siano degli update urgenti, i dispositivi possono venire aggiornati anche più volte nel corso di un trimestre. Ecco la lista degli smartphone: