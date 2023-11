Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Huawei continua a essere un passo avanti rispetto ad Apple per quanto riguarda le prestazioni fotografiche dei suoi smartphone. La conferma arriva dall’ultima recensione di DxOMark che ha assegnato il titolo di miglior camera-phone sul mercato al nuovo Huawei Mate 60 Pro+. Il nuovo top di gamma di Huawei è riuscito a far meglio del suo diretto predecessore, il Huawei P60 Pro, oltre che dei nuovi iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max.

Huawei batte Apple

Gli ultimi test di DxOMark confermano il vantaggio di Huawei su Apple. Il nuovo Huawei Mate 60 Pro+, infatti, ha ottenuto un punteggio complessivo di 157 superando sia il Huawei P60 Pro (156) che gli iPhone 15 Pro e Pro Max (154) e staccando nettamente i migliori concorrenti Android che, secondo DxOMark, sono Google Pixel 8 Pro e Oppo Find X6 Pro (153).

Il nuovo Huawei Mate 60 Pro+ è dotato di tre fotocamere posteriori. Il sensore principale è da 48 Megapixel, con OIS e apertura variabile f/1.4-f/4.0. C’è poi un sensore ultra-grandangolare da 40 Megapixel a cui si affianca il teleobiettivo periscopico da 48 Megapixel, con zoom ottico 3,5x, che va a completare il comparto fotografico.

Foto e effetto Bokeh al top per Huawei

Secondo DxOMark, il Huawei Mate 60 Pro+ è riuscito a conquistare la vetta della sua classifica dei camera-phone grazie a ottimi risultati per quanto riguarda le foto e l’utilizzo dell’effetto Bokeh, per realizzare scatti con lo sfondo sfocato. Per entrambe le categorie, infatti, lo smartphone di Huawei è riuscito a ottenere il miglior punteggio di sempre assegnato da DxOMark.

Sull’effetto Bokeh, il nuovo Mate 60 Pro+ è primo insieme ad iPhone 15 Pro Max. Lo smartphone di Apple, invece, è molto indietro per quanto riguarda la qualità delle foto (153 contro i 160 punti ottenuti dal dispositivo di Huawei).

Il Huawei Mate 60 Pro+ ottiene un punteggio di 152 per la qualità dello zoom, avvicinandosi alla vetta (158 punti di Huawei P60 Pro). Per quanto riguarda i video, invece, Apple conserva, saldamente, il primo posto, mantenendo 10 punti di vantaggio sullo smartphone di Huawei (148 contro 158) secondo l’analisi di DxOMark.

Il giudizio di DxOMark

Complessivamente, il nuovo Huawei Mate 60 Pro+ viene promosso a pieni voti. L’analisi del magazine specializzato, infatti, evidenzia tanti punti di forza per il nuovo top di gamma di Huawei, in grado di scattare ottime foto in tutte le condizioni di illuminazione e di sfruttare al meglio il sistema di apertura variabile.

Promossa anche la camera ultra-grandangolare. Anche se non al top, lo zoom ottiene un giudizio positivo, soprattutto grazie alla capacità di mantenere un buon livello di dettaglio a tutte le distanze. L’unico difetto del comparto fotografico di Huawei Mate 60 Pro+ è legato ai video in condizioni di scarsa illuminazione su cui ci sono ancora margini di miglioramento.