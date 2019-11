Huawei, quali sono i primi smartphone a ricevere la EMUI 10 in Italia

Fonte foto: Framesira / Shutterstock.com 1 di 6 EMUI 10 in Italia Gli utenti italiani di Huawei possono iniziare a festeggiare: è cominciato il rilascio ufficiale della EMUI 10 sui primi modelli dell'azienda cinese. Dopo due mesi dall'arrivo della versione beta in Cina, la nuova interfaccia utente ha iniziato il roll out nella versione stabile. Questo vuol dire che molti utenti italiani possono finalmente mettere le mani su un nuova interfaccia più stabile e graficamente più accattivante. Tante le novità in arrivo con la EMUI 10 che miglioreranno l'esperienza con lo smartphone.

Fonte foto: quietbits / Shutterstock.com 2 di 6 EMUI 10, ma non solo Insieme alla EMUI 10, gli smartphone Huawei ricevono anche Android 10, segnale che l'azienda cinese continua lo sviluppo dei propri dispositivi nonostante il periodo piuttosto difficile che sta vivendo con il Governo statunitense. Come ben saprete, Donald Trump ha inserito Huawei in una black list che non permette alle società americane di commerciare con il colosso cinese. A farne le spese sono soprattutto gli smartphone: Huawei utilizza il sistema operativo Android realizzato da Google. Ma il blocco commerciale colpisce solamente i dispositivi che ancora devono essere lanciati sul mercato (come ad esempio il Mate 30 Pro) e non gli smartphone che hanno già ricevuto la certificazione Android.

Fonte foto: Shutterstock 3 di 6 Le novità della EMUI 10 La EMUI 10 è ritenuto giustamente uno degli aggiornamenti più importanti mai rilasciati per gli smartphone Huawei. L'azienda cinese ha apportato modifiche importanti, sia sotto il punto di vista delle funzionalità sia del design. Il pack di icone è stato completamente rivisto per renderlo più simile a quello Android, mentre sotto il punto delle funzionalità è stata introdotta la modalità notte. L'aggiornamento che è in rilascio in Italia si contraddistingue per essere la versione 10.0.0.154(C432E7R1P5) e pesa oltre 4GB. Oltre alle novità della EMUI 10 ci sono anche le patch di sicurezza di ottobre 2019.

Fonte foto: N.Z.Photography / Shutterstock.com 4 di 6 Su quali smartphone è arrivata la EMUI 10 in Italia Finora la EMUI 10 è arrivata in Italia su tre smartphone dell'azienda cinese: Huawei P30 Pro, Huawei P30 e Huawei Mate 20 Pro. Si tratta degli ultimi tre top di gamma lanciati sul mercato italiano e che si sono contraddistinti per essere tra i migliori camera phone del 2018 e del 2019.

Fonte foto: Karlis Dambrans / Shutterstock.com 5 di 6 Su quali smartphone arriverà la EMUI 10 In totale i dispositivi Huawei e Honor che dovrebbero ricevere l'aggiornamento all'ultima versione della EMUI 10 sono una cinquantina. Una lista definitiva ancora non c'è, ma sicuramente la nuova interfaccia utente arriverà su questi dispositivi: Mate 20 lite

Nova 5T

P smart 2019

Psmart+ 2019

P30 lite