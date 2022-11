Huawei Watch 3 a metà prezzo solo per oggi: offerta sensazionale

In questo Cyber Monday troviamo offerte davvero uniche e sensazionali. L’unica pecca è la loro durata: terminano tutte questa sera alle ore 23:59. Per questo motivo bisogna essere veloci nell’approfittarne prima che terminino. Come ad esempio questa offerta che troviamo sul Huawei Watch 3, smartwatch premium dell’azienda cinese disponibile oggi su Amazon con uno sconto di ben il 50% che fa risparmiare 200€ sul prezzo di listino. La promo non finisce qui, perché c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero senza nessun costo di istruttoria.

Il Huawei Watch 3 è veramente un orologio unico nel suo genere. Oltre ad avere un design che fonde insieme il classico degli orologi analogici e il moderno degli smartwatch, permette anche di effettuare chiamate e ricevere messaggi grazie alla possibilità di associare una eSim. Ed è possibile anche installare app aggiuntive accedendo direttamente allo store messo a disposizione da Huawei. Per gli amanti dell’attività fisica sono presenti più di 100 allenamenti, in modo da tenere traccia di tutti i propri miglioramenti. Insomma, un orologio veramente completo come non se ne vedono sul mercato.

Huawei Watch 3: la scheda tecnica

Uno smartwatch premium lo si riconosce subito, fin dal primo istante. E questo Huawei Watch 3 lo è in tutto e per tutto. Il colosso cinese ha seguito il solco costruito negli anni precedenti con la serie Huawei Watch GT e ha portato su questo dispositivo quanto di meglio possa offrire la tecnologia, a partire dalla possibilità di inserire una eSim e utilizzare l’orologio per effettuare chiamate, senza il supporto dello smartphone. La scheda eSim può essere utilizzata anche per scaricare e installare le app presenti sullo store Huawei e che permettono di arricchire il dispositivo.

Il wearable è premium anche nel design. Ricorda molto un orologio analogico, con il classico quadrante a forma circolare, ma per tutto il resto è un dispositivo super moderno. Lo schermo AMOLED ha una grandezza di 1,43" e si legge benissimo anche sotto la luce del sole. E lo si può personalizzare scegliendo una delle tantissime watch face offerte direttamente da Huawei. Sulla scocca è presente anche una ghiera girevole che si può utilizzare per navigare all’interno dell’interfaccia utente.

Lo smartwatch Huawei nasconde sotto la scocca sensori di ultimissima generazione che permettono di tenere sotto controllo tantissimi aspetti della propria salute. Oltre alla frequenza cardiaca monitorata ventiquattro ore su ventiquattro, è presente anche un rilevatore di temperatura cutanea che permette di verificare la propria temperatura in pochissimi secondi. E lo stesso vale per la saturazione dell’ossigeno nel sangue.

Per i fanatici dello sport troviamo più di 100 modalità di allenamento, tra cui 19 di livello professionale e 85 modalità personalizzate. Per ogni attività è possibile raccogliere tantissimi dati differenti che possono essere analizzati direttamente nell’app Huawei. Chiudiamo con la batteria che assicura un’autonomia massima di quattordici giorni (varia molto in base all’utilizzo che se ne fa).

Huawei Watch 3 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Un orologio davvero unico, oggi a un prezzo davvero speciale. Il Huawei Watch 3 è in offerta a un prezzo di 199,90€, con uno sconto del 50% rispetto quello consigliato. Per il wearable si tratta del minimo storico e anche del miglior prezzo web. Il risparmio netto è di 200€ e lo potete pagare anche in 5 rate da 39,98€ al mese a tasso zero. Lo smartwatch viene venduto e spedito direttamente da Amazon e per la consegna bisogna aspettare pochissimi giorni. Per effettuare il reso gratuito il periodo è stato esteso fino al 31 gennaio 2023. Potete acquistarlo adesso e regalarlo a Natale.

