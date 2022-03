Huawei, l'offerta sullo smartwatch è imperdibile: sconto top

Anche se molti sono convinti del contrario, il mercato degli smartwatch non è limitato al solo Apple Watch. Anzi, è vero l’esatto contrario: basta ampliare leggermente la propria visuale per rendersi conto che esistono decine e decine di modelli alternativi all’Apple Watch che non hanno nulla da inviadiare all’indossabile di casa Apple. Ad esempio, è sufficiente scorrere la lista delle caratteristiche tecniche dello Huawei Watch 3 per accorgersi che lo smartwatch cinese è addirittura superiore alla controparte statunitense sotto diversi punti di vista.

Lo Huawei Watch 3, oggi in offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre sulla piattaforma di commercio elettronico di Jeff Bezos, è uno smartwatch dal design tradizionale (somiglia moltissimo a un orologio “classico") ma dalle caratteristiche e funzionalità top. La connettività 4G e la eSim, tanto per dirne una, consentono di effettuare chiamate e navigare online senza che ci sia bisogno di effettuare la sincronizzazione con lo smartphone. Insomma, un dispositivo “autonomo" e versatile, caratterizzato da un’autonomia decisamente interessante.

Huawei Watch 3, caratteristiche tecniche e funzionalità

Ultima versione del fortunatissimo wearable del produttore cinese (per molti si tratta dell’anti-Apple Watch per eccellenza), il Huawei Watch 3 è dotato di un display AMOLED da 1,43 pollici ampio e caratterizzato da colori vividi e reali. Grazie all’interfaccia utente semplificata e intuitiva e alla ghiera completamente ruotabile, controllare funzionalità e app dello smartwatch cinese è semplice e veloce. Che si voglia fare una chiamata, avviare un’app o iniziare a monitorare l’attività fisica fa poca differenza: saranno sufficienti pochi tocchi e una manciata di secondi per completare l’azione e interagire con il dispositivo.

All’interno della cassa, al fianco di tutti i vari sensori di movimento necessari per monitorare attività fisica e sonno, trova spazio anche il chip dell’eSim. Come detto, ciò consente di utilizzare lo smartwatch in completa autonomia: dopo aver attivato un’offerta ad hoc, sarà possibile fare e ricevere chiamate, visualizzare i propri profili social, ricevere indicazioni stradali senza e ascoltare la mu che ci sia bisogno di avere con sé lo smartphone.

Monitorare l’attività fisica e lo stato di salute sarà semplice e immediato grazie ai vari sensori (come quello di temperatura cutanea o l’ossimetro) distribuiti all’interno della cassa metallica. Le oltre 100 modalità di allenamento (di cui 19 di livello professionale), poi, consentiranno di rimettersi facilmente in forma e sentirsi bene come mai prima. Il tutto senza incidere troppo sull’autonomia dello smartwatch: la batteria del Huawei Watch dura fino a 3 giorni (sale a 14 se si attiva la modalità ultra-durata), permettendo così di utilizzarlo senza troppe preoccupazioni il proprio “assistente da polso".

Huawei Watch 3 offerta top su Amazon: sconto e prezzo

Grazie allo sconto del 30% sul listino, il Huawei Watch 3 tocca (quasi) il prezzo più basso di sempre su Amazon. Lo smartwatch cinese costa 279,90 euro: sarà così possibile risparmiare ben 119,10 euro sul listino.

