Lo smartwatch elegante di Huawei è in offerta: prezzo in picchiata

Attualmente in difficoltà nel segmento di mercato degli smartphone, tuttora Huawei gode di ottima salute nel mercato degli smartwatch dove il ban americano poco o nulla cambia al produttore cinese, che continua a produrre ottimi orologi in tutte le fasce di prezzo e un po’ per tutti i tipi di cliente. Smartwach, smart band e “ibridi" tra queste due categorie come Huawei Watch Fit.

Tra i vari modelli di Huawei Watch Fit ce n’è uno che, non per nulla, si chiama Huawei Watch Fit Elegant: questo prodotto è effettivamente molto elegante, è disponibile in due colori che ben si addicono sia al polso di un uomo che a quello di una donna, ha tutte le funzioni essenziali per monitorare la salute e gli allenamenti. Non è adatto a chi fa sport a livello agonistico, certamente, ma d’altronde chi farebbe sport agonistico con uno smartwatch elegante al polso? Nessuno, ecco perché a comprare Huawei Watch Fit Elegant negli scorsi mesi sono stati davvero in tanti e, come spesso accade su Amazon, questo si è tradotto in una golosa offerta per chi non l’ha ancora comprato. Golosa e corposa: oltre il 30% di sconto su questo modello di orologio smart del colosso cinese Huawei.

Huawei Watch Fit Elegant: caratteristiche tecniche

Huawei Watch Fit Elegant è una versione più raffinata di Huawei Watch Fit, ma tecnicamente è lo stesso prodotto, cambia solo un po’ il design. In meglio, visto che Huawei Watch Fit Elegant è davvero bello da vedere e da indossare perché non è eccessivo, è “serio" ma non banale, ha un disegno pulito ma, allo stesso tempo, funzionale.

Ha un quadrante rettangolare da 1,64 pollici, di tipo AMOLED, con risoluzione 280×456 pixel e con funzione Always on Display. La versione Elegant ha la cassa in acciaio lucidato, con cinturino in fluoroelastomero di colore bianco o nero. Il cinturino bianco si abbina alla cassa color oro, quello nero alla cassa color acciaio.

Huawei Watch Fit Elegant, design a parte, è dotato di tutti i sensori oggi richiesti ad uno smartwatch, compresi quelli per monitorare (H24) il battito cardiaco e la saturazione dell’ossigeno nel sangue (Sp02). Grazie ai sensori può monitorare 96 tipi di allenamento, il sonno, il ciclo mestruale. Grazie al GPS, invece, possiamo usarlo per andare a correre senza portarci dietro lo smartphone: sarà lui a tracciare il percorso.

Il tutto gestito da una buona app, Huawei Health, che viene aggiornata spesso da Huawei con nuove funzioni. La batteria, infine, promette un’autonomia fino a 10 giorni grazie anche alla presenza di due chip sull’orologio: uno per le attività in background, uno per quelle più impegnative.

Huawei Watch Fit Elegant: l’offerta Amazon

Huawei Watch Fit Elegant è sul mercato da circa un anno, ad un prezzo di listino di 129,90 euro. Che non sono tanti, per un prodotto di buona qualità, realizzato con ottimi materiali, che funziona bene e che è anche bello da vedere.

Certo, è ancor meglio pagarlo di meno. Oggi Huawei Watch Fit Elegant è in sconto su Amazon e costa solo 89,90 euro (-40 euro, -31%), con il prodotto venduto e spedito da Amazon. Se cercate uno smartwatch elegante, discreto ma completo e affidabile allora vi consigliamo di approfittare di questa offerta.

Huawei Watch Fit Elegant – Cinturino Bianco

Huawei Watch Fit Elegant – Cinturino Nero