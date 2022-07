Huawei Watch Fit Elegant in offerta: a questo prezzo è da prendere subito

Uno dei problemi che inizialmente ha limitato la diffusione degli smartwatch è stato il loro design. Prima di venire apprezzati, le aziende hanno dovuto sperimentare molto e una delle più attive è stata sicuramente Huawei. Con il tempo si è trovata la giusta formula e il Huawei Watch Fit Elegant ne è l’esempio migliore. Come si può intuire dal nome abbina a funzioni avanzate per il fitness, un design elegante e che si adatta a qualsiasi tipo di outfit. La notizia più importante di oggi, però, riguarda il prezzo: solo per pochissimi giorni lo troviamo in offerta su Amazon al minimo storico grazie allo sconto del 38%.

Huawei Watch Fit Elegant

In uno smartwatch, oltre alle caratteristiche tecniche, bisogna tenere in considerazione soprattutto le funzionalità offerte. E sotto questo aspetto il Huawei Watch Fit Elegant ha veramente pochi rivali, soprattutto in relazione al prezzo. Troviamo oltre 90 modalità sportive e sullo schermo vengono mostrate anche le animazioni degli allenamenti a corpo libero, in modo da non sbagliarne l’esecuzione. Altrettanto rilevante è il monitoraggio della salute, con la frequenza cardiaca che viene monitorata ventiquattro ore su ventiquattro. L’offerta scade tra pochissimi giorni, quindi bisogna essere velocissimi nell’approfittarne.

Huawei Watch Fit Elegant: funzionalità e caratteristiche

Il Huawei Watch Fit Elegant è un dispositivo ibrido: design da activity tracker, cuore da smartwatch. Si tratta di un wearable che, come si può intuire dal nome, è molto elegante e si adatta a qualsiasi tipo di utilizzo, anche semplicemente per controllare i propri parametri vitali durante la giornata. Il meglio di sé, però, lo dà con gli allenamenti.

Infatti la parte dedicata al fitness è sicuramente quella più curata. Troviamo ben 96 modalità di allenamento, tra cui tutti gli sport più praticati come la corsa, la bici e il nuoto. Oltre a queste troviamo 12 modalità di allenamento animate con esercizi a corpo libero che vengono mostrati direttamente sullo schermo (che ricordiamo è di ben 1,64 pollici e c’è anche la possibilità di cambiare il quadrante scegliendo uno dei tanti offerti da Huawei). Lo smartwatch di Huawei ha anche il GPS integrato che permette di analizzare al meglio le proprie performance.

Come in tutti gli smartwatch Huawei, anche questo modello ha sensori avanzati per il monitoraggio della salute. Il dispositivo è dotato della tecnologia HUAWEI TruSeen™ 4.0 che monitora costantemente la frequenza cardiaca e nel caso in cui nota qualche dato anomalo ti avverte immediatamente. Oltre al battito cardiaco si può monitorare anche un altro parametro molto importante: la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Non manca il monitoraggio del sonno e dello stress, con esercizi di respirazione ad hoc che aiutano a diminuire la stanchezza mentale.

Collegando il dispositivo al proprio smartphone si possono ricevere anche i messaggi, le notifiche e gli SMS direttamente sull’orologio. La batteria ha una durata di circa 10 giorni.

Huawei Watch Fit Elegant in offerta: prezzo e sconto

Ultimi due giorni per approfittare dell’offerta speciale sul Huawei Watch FIt Elegant: oggi lo troviamo su Amazon a un prezzo di 79,90€, con uno sconto di ben il 38% rispetto a quello di listino. Il risparmio è di ben 50€, una cifra ragguardevole per un dispositivo lowcost. Il wearable viene venduto e spedito direttamente da Amazon e per la consegna bisogna aspettare pochissimo, anche meno di 24 ore per i clienti Prime.

Huawei Watch Fit Elegant