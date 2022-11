Huawei Watch GT 3 al minimo storico per il Black Friday: a questo prezzo è un affare

Non solo smartphone e smart TV. C’è un’altra categoria di prodotti tech molto ricercati durante eventi speciali come il Black Friday. Ci riferiamo agli smartwatch, dispositivi oramai diventati di utilizzo comune e di vitale importanza nella vita di tutti i giorni. E in queste offerte Black Friday 2022 di Amazon troviamo in offerta al minimo storico uno degli orologi più desiderati dagli utenti. Stiamo parlando del Huawei Watch GT3, smartwatch con funzionalità avanzatissime e che oggi troviamo in offerta con uno sconto del 32%. Una promo esclusiva di questo Black Friday e che non bisogna farsi scappare per nessun motivo.

Cosa ha di speciale il Huawei Watch GT 3? Molto semplice: i sensori e le tecnologie di ultima generazione che il colosso cinese ha sviluppato appositamente per questo dispositivo. Tecnologie come quella per il monitoraggio della frequenza cardiaca che utilizzano l’intelligenza artificiale per misurare in modo super preciso il battito cardiaco e inviare notifiche in tempo reale se si nota qualcosa di anomalo. Stesso discorso per gli allenamenti: troviamo più di 100 modalità sportive, alcune delle quali anche di livello professionistico. L’offerta ha una durata limitata e visto il prezzo eccezionale vi consigliamo di approfittarne subito, prima che termini.

Huawei Watch GT 3

Huawei Watch GT 3: la scheda tecnica e le funzionalità

Basta leggere attentamente la scheda tecnica del Huawei Watch GT 3 per capire all’istante che si ha a che fare con un dispositivo premium. Lo smartwatch ha un design che riprende quello degli orologi analogici con un quadrante di forma circolare. Lo stile molto elegante lo rende perfetto per qualsiasi situazione, sia nella vita di tutti i giorni sia negli eventi più ricercati. Inoltre, il display always-on può essere personalizzato scegliendo una delle tantissime watch faces messe a disposizione gratuitamente da Huawei. La versione che troviamo in offerta è quella più grande con schermo da 1,43".

Il cuore pulsante dell’orologio, però, si trova sotto il display. Per questa nuova versione del suo smartwatch top, Huawei ha deciso di puntare su componenti di ultimissima generazione. Come ad esempio per il sistema dedicato alla salute. I sensori sono in grado di monitorare in tempo reale e ventiquattro ore su ventiquattro la frequenza cardiaca e ti avvisano se notano qualcosa di anomalo. Lo stesso vale per la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Per chi ha problemi di sonno o di stress, ci sono delle funzionalità ad hoc per monitorare questi due aspetti e lo smartwatch fornisce anche dei consigli per affrontarli efficacemente.

Altro punto di forza del Huawei Watch GT 3 è il sistema dedicato alle attività sportive. Oltre a trovare più di 100 modalità di allenamento, alcune delle quali di livello professionistico, ci sono tutta una serie di funzionalità dedicate agli amanti della corsa, con indici sintetici che permettono di capire se gli allenamenti quotidiani stanno portando qualche risultato. C’è anche il supporto di un coach virtuale che ci fornisce in tempo reale i dati degli allenamenti e ci sprona a dare sempre di più. Presente anche un GPS che utilizza i sistemi di geolocalizzazione più avanzati.

Lo smartwatch si rivela utile anche nella vita di tutti i giorni e per chi ama l’avventura. Grazie al microfono integrato, è possibile rispondere direttamente alle chiamate che si ricevono sullo smartphone, basta collegarlo al telefono cellulare tramite il Bluetooth. Per chi, invece, ama le passeggiate in mezzo alla natura, l’orologio è in grado di fornire l’orario dell’alba e del tramonto e anche l’andamento delle maree.

Chiudiamo con la batteria: utilizzandolo in modo normale arriva fino a un massimo di 14 giorni.

Huawei Watch GT 3 al minimo storico: prezzo e sconto

Solo per il Black Friday Amazon 2022 troviamo in offerta il Huawei Watch GT 3 in offerta al minimo storico. Il prezzo scende fino a 169,90€ grazie allo sconto del 32% e si risparmiano quasi 80€ sul prezzo di listino. Lo si può pagare anche a rate a tasso zero: 5 rate da 33,98€ al mese. Per le caratteristiche e le funzionalità che abbiamo appena visto si tratta di una vera super promo. E non finisce qui: c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio offerto direttamente dal sito di e-commerce. La consegna gestita direttamente dal sito di e-commerce avviene nel giro di pochissimi giorni e c’è anche la possibilità di effettuare il reso gratuito fino al 31 gennaio 2023. Affrettatevi, l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro.

