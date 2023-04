Huawei Watch GT 3, l'offerta è eccezionale: è un affare per tutti

Nonostante il periodo di festa non mancano le offerte top su Amazon. Anche in questo periodo si trovano dispositivi super interessanti a prezzi mai visti prima e che permettono di risparmiare cifre interessanti. Come nel caso del Huawei Watch GT 3, smartwatch top di gamma che troviamo nuovamente in offerta sul sito di e-commerce con uno sconto del 20% che fa scendere il prezzo al minimo storico dell’ultimo periodo. Si tratta di un’ottima offerta per uno degli orologi più interessanti lanciati nell’ultimo anno.

Huawei ha sempre puntato molto sui wearable e con questo modello ha raggiunto uno standard qualitativo piuttosto elevato. Lo smartwatch ha tutte le caratteristiche giuste al posto giusto, partendo da un ottimo display che si vede bene anche sotto la luce del sole fino ad arrivare a sensori di ultima generazione che monitorano costantemente il proprio stato di salute e l’attività fisica. Inoltre, l’orologio dispone anche di un coach personale che ti aiuta a preparare al meglio le gare agonistiche e ti sprona a dare sempre il meglio. Per concludere c’è anche un’ottima batteria che assicura un’autonomia fino a 2 settimane.

Huawei Watch GT 3: la scheda tecnica e le funzionalità

Quando si parla di uno smartwatch come il Huawei Watch GT 3 è preferibile concentrarsi sulle funzionalità offerte. E mai come in questo caso abbiamo "tra le mani" un orologio veramente completo. Grazie ai sensori di nuova generazione, lo smartwatch è in grado di monitorare costantemente la frequenza cardiaca, anche in modo molto preciso. Nel caso in cui vengano rilevati dei dati anomali, si viene immediatamente avvertiti. Oltre al battito cardiaco, lo smartwatch è in grado anche di tenere sotto controllo la saturazione dell’ossigeno nel sangue e ti ricorda con degli alert quando alzarti, fare esercizio fisico o bere dell’acqua. Grazie al monitoraggio avanzato del sonno, ottieni anche un report completo che ti mostra statistiche avanzate su come hai riposato durante la notte.

Altrettanto efficaci le funzionalità dedicate allo sport. L’orologio smart supporta più di 100 modalità sportive come la corsa, il ciclismo, il nuoto o il trekking. Il Huawei Watch GT 3 dispone anche di un coach professionale per la corsa che valuta le tue capacità e ti fornisce un piano di allenamento scientifico per migliorare le performance. Presente anche un chip GPS che monitora costantemente la tua posizione e ti aiuta anche a tornare indietro se hai preso l’orientamento.

La versione che troviamo oggi in offerta è quella più grande con schermo da 1,43". Il display può anche essere personalizzato scegliendo una delle tante watch faces messe a disposizione da Huawei. La batteria, invece, assicura un’autonomia fino a 14 giorni con un utilizzo normale. Le funzionalità dello smartwatch non finiscono qui. Infatti, il Huawei Watch GT 3 ti dice ogni giorno a che ora sorge e tramonta il sole, oppure mostra differenti le fasi lunari per scoprire l’orario delle maree. Collegandolo, invece, allo smartphone è possibile ricevere le notifiche dei messaggi o delle chiamate in entrata direttamente sul polso (chiamate a cui è possibile anche rispondere grazie alla presenza di un microfono).

Huawei Watch GT 3 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Da oggi troviamo nuovamente in offerta il Huawei Watch GT 3. Lo smartwatch è disponibile su Amazon con uno sconto del 20% a un prezzo di 199,90€. Acquistandolo adesso si risparmiano 50€ su quello di listino. C’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 39,98€ al mese utilizzando il servizio messo a disposizione da Amazon e che si attiva nella pagina prodotto. Lo smartwatch è già disponibile e la consegna avviene in pochissimi giorni. Per fare il reso si hanno sempre 30 giorni di tempo.

