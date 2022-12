Huawei Watch GT 3 Pro al minimo storico: lo sconto è sorprendente

Anche tra gli smartwatch sono sempre di più le aziende che puntano su modelli Pro con caratteristiche, funzionalità e materiali premium. Oramai sul mercato troviamo sempre più dispositivi di questo tipo e logicamente anche i prezzi sono piuttosto elevati. Per questo motivo, quando se ne trova uno in offerta bisogna approfittarne subito, soprattutto in questo periodo in cui ci stiamo avvicinando sempre di più al Natale. Oggi troviamo in offerta al minimo storico uno dei migliori smartwatch usciti quest’anno: stiamo parlando del Huawei Watch GT 3 Pro. Il dispositivo premium è disponibile con uno sconto di ben il 33% che fa risparmiare 200€ sul prezzo di listino. E Amazon offre anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero.

L’orologio smart di Huawei è uno dei migliori disponibili sul mercato. Si tratta di un wearable versatile, con un design molto elegante, ma che allo stesso tempo può essere utilizzato per monitorare l’attività fisica e la salute grazie a funzionalità uniche nel loro genere. Ad esempio, è possibile monitorare con statistiche avanzate le immersioni in mare oppure ricevete consigli su come migliorare il proprio swing nel golf. Se, invece, volete tenere sotto controllo i parametri vitali, troviamo sensori di ultima generazione con tecnologie avanzate. E non poteva mancare una batteria che assicura un’autonomia fino a 14 giorni. L’offerta scade tra pochissimi giorni, quindi vi consigliamo di approfittarne immediatamente.

Huawei Watch GT 3 Pro: caratteristiche e funzionalità

Uno smartwatch Pro per essere definito tale deve garantire prestazioni top ed essere costruito con materiali premium. E sul Huawei Watch GT 3 Pro troviamo entrambi, insieme a tantissime altre funzionalità uniche. Lo smartwatch ha un display da 43mm (circa 1,4") e ha un corpo in corpo in titanio e un quadrante in vetro zaffiro. Le linee sono molto eleganti e ricordano quelle di un orologio analogico. Ha anche una corona girevole in titanio che permette di navigare all’interno del menu e di lanciare le diverse applicazioni installate.

Il display ha una luminosità molto elevata e si riesce a leggerlo in qualsiasi situazione. Disponibile anche la funzione Always On Display per averlo sempre acceso e monitorare le diverse funzionalità ogni volta che si vuole. Il quadrante può essere personalizzato sia con le watch faces presenti sullo store online sia con le immagini della galleria dello smartphone.

In uno smartwatch di questo tipo, però, a fare la differenza sono le funzionalità, sia in ambito sportivo sia in quello della salute. Partiamo con le prime. Il Huawei Watch GT 3 Pro è molto resistente (certificazione IP68 e può essere utilizzato fino a una profondità di 30 metri sott’acqua) ed ha delle funzionalità ad hoc per gli appassionati di immersione. Permette di monitorare in tempo reale i dati di immersione (incluse velocità, profondità e durata) ed è dotato di impostazioni di sicurezza che ti avvisano se stai scendendo troppo in profondità. Funzionalità premium anche per gli amanti del golf, con un’app che ti consiglia come migliorare e analizza il tuo stile di gioco. A tutto questo si aggiungono più di 100 modalità sportive, tra cui la corsa, il ciclismo e gli allenamenti a corpo libero. Per gli appassionati della corsa, ci sono alcune statistiche avanzate che permettono di allenarsi in vista di gare semi-professionali.

Il Huawei Watch GT 3 Pro si prende anche cura della tua salute, sia fisica sia mentale. Grazie a sensori e tecnologie avanzate, lo smartwatch monitora ventiquattro ore su ventiquattro la frequenza cardiaca e la saturazione dell’ossigeno nel sangue. L’algoritmo Huawei TruSleep 2.0, invece, monitora la qualità del risposo e fornisce un report completo con i principali stati del tuo sonno e consigli personalizzati su come migliorarlo. C’è anche un affidabile misuratore di stress ed esercizi di respirazione per rilassare la mente.

Lo smartwatch può essere personalizzato anche con altre app che possono essere scaricate direttamente dal Watch AppGallery. Collegando lo smartwatch allo smartphone, invece, è possibile rispondere direttamente alle chiamate in entrata e controllare le notifiche delle app. Chiudiamo con la batteria che assicura un’autonomia fino a 14 giorni.

Huawei Watch GT 3 Pro in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Grazie alle offerte di Natale lanciate da Amazon, oggi troviamo il Huawei Watch GT 3 Pro in offerta a un prezzo di 399,90€, con uno sconto di ben il 33%. Il risparmio sul prezzo consigliato è di ben 200€ e per l’orologio smart si tratta del minimo storico e di uno dei migliori prezzi di tutto il web. Il sito di e-commerce permette anche di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 79,98€ al mese. La vendita e la spedizione sono gestiti direttamente da Amazon e la consegna avviene anche in meno di 24 ore. Come per tutti gli acquisti effettuati in questi giorni, il periodo di reso è esteso fino al 31 gennaio 2023.

