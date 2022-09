Huawei Watch GT Runner: con l'offerta crolla il prezzo su Amazon

Uno smartwatch per runner deve avere sostanzialmente un paio di caratteristiche principali: essere leggero al polso e avere una batteria che duri il più possibile, considerato che le funzioni di monitoraggio della salute e la connessione GPS consumano molta energia. Lo smartwatch Huawei Watch GT Runner è stato progettato esattamente con questi obiettivi e in più, grazie all’offerta Amazon in corso, ha anche un prezzo notevolmente più basso di quello di listino.

Huawei Watch GT Runner – Smartwatch per running – Cassa da 46 millimetri

Huawei Wacth GT Runner: caratteristiche tecniche

La cassa dello smartwatch Huawei Wacth GT Runner protagonista dell’offerta in corso su Amazon è da 46 mm (per polsi robusti) in fibra polimerica con finitura in ceramica mentre la corona è in lega di titanio, per un peso totale di 38,5 gr. Il design è caratterizzato da una leggera inclinazione della cassa, che aumenta la visibilità, anche durante la corsa, del display AMOLED da 1,43 pollici (con risoluzione di 466×466 pixel).

Al centro del monitoraggio delle attività sportive (oltre 100) ci sono 8 sensori, tra i quali anche quelli per la misurazione della concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2), della frequenza cardiaca (H24), della temperatura corporea, del VO2Max (consumo massimo di ossigeno durante l’allenamento). L’orologio può anche misurare lo stress e le fasi del sonno.

Huawei Wacth GT Runner ha una impermeabilità fino a 5 ATM e può essere usato anche in piscina durante gli allenamenti di nuoto, fornendo anche dati relativi alla distanza percorsa in vasca.

Grazie al trainer vocale integrato, Huawei Watch GT Runner si comporta come un allenatore virtuale che registra tutti gli allenamenti e offre suggerimenti mirati per migliorare i risultati sportivi.

La batteria ha una durata di due settimane, che diventano la metà con un utilizzo intenso del GPS. L’orologio supporta l’NFC per i pagamenti contactless e, grazie alla connessione Bluetooth con lo smartphone, consente di rispondere alle telefonate.

Huawei Watch GT Runner: l’offerta Amazon

Lo smartwatch Huawei Watch GT Runner ha un prezzo di listino di 299,90 euro ma che grazie all’offerta in corso su Amazon scende a 179 euro (-40%, -120,90 euro). Si tratta di un ottimo prezzo per un dispositivo così evoluto e così focalizzato sullo sport, che sarà di grandissimo aiuto sia per chi fa sport a livello amatoriale che per chi, invece, è già abbastanza avanzato.

Huawei Watch GT Runner – Smartwatch per running – Cassa da 46 millimetri