Hyperscape, come scaricare il gioco e ottenere i Drop su Twitch

Hyperscape è il nuovo battle royale di Ubisoft: la software house francese lancia il suo primo titolo di questo genere e prova a lanciare la sfida a Fortnite, Call of Duty: Warzone, PBUG e Apex, solo per citare i più famosi. Il gioco è stato lanciato ufficialmente il 2 giugno e in questo primo periodo è ancora in una fase di beta e di test tecnico ristretto a pochi utenti. Con il passare dei giorni gli utenti aumenteranno grazia alla possibilità di ottenere i drop e le chiavi d’accesso tramite Twitch.

E proprio Twitch, la piattaforma di live streaming che sta ottenendo un grande successo in questi ultimi mesi, ha aiutato Ubisoft nello sviluppo del videogame. Ma non solo. Gli utenti tramite Twitch possono diventare i protagonisti e rendere più difficile la vita ai giocatori/streamer mentre sono in game, abilitando o disattivando delle funzioni grazie all’estensione Hyper Scape Crowncast (visibile solamente da PC). Ecco tutto quello che c’è da sapere su Hyperscape.

Il gameplay di Hyperscape

Hyperscape è un classico Battle Royale: si viene gettati all’interno di un mondo (Neo Arcadia) con altri 99 giocatori e vince solamente la squadra che resta in vita fino alla fine. In questa prima fase è disponibile solo la modalità Crown Rush, che mette una di fronte all’altro team composti da tre giocatori, ma a breve arriveranno anche la modalità Solo.

Il gameplay è molto particolare e il gioco sembra essere veramente frenetico. In game sono disponibili otto armi differenti, tra shotgun, cecchini e pistole. Le armi hanno diversi livelli e più è alto, maggiore sarà il danno inflitto. Oltre alle armi, i giocatori possono lootare anche delle abilità: in totale sono sei e offrono sia skill difensive sia offensive. Dinamiche che potrebbero portare un po’ di novità nel mondo dei Battle Royale.

Differente anche il modo in cui si chiude la Safe: non è il classico cerchio che si restringe con il passare dei secondi, ma dopo un tot di tempo vengono eliminati interi quartieri della mappa, con il giocatore che è costretto a correre per non restare bloccato. Anche il respawn dei compagni morti è molto particolare: dopo che si viene uccisi, si può continuare a girare per la mappa per cercare altre persone morte, posizionarcisi sopra e permettere ai propri compagni di farci rinascere.

L’endgame è differente rispetto agli altri Battle Royale, per vincere ci sono due possibilità: sconfiggere tutti i nemici, oppure prendere la corona che appare sulla mappa e che ci rende visibili a tutti e scappare per 45 secondi.

Hyperscape e l’integrazione con Twitch

Hyperscape è una grande novità anche per l’integrazione nativa con Twitch. Ubisoft ha lavorato insieme alla piattaforma di live streaming e ha sviluppato un’estensione ad hoc (Hyper Scape Crowncast) che gli streamer possono attivare durante la diretta e permettere agli spettatori di attivare funzionalità extra. Un livello di interazione che finora non si era mai visto. Ma non finisce qui: gli utenti che guardano le live su Twitch di streamer che giocano a Hyperscape guadagnano dei punti per completare più velocemente il Battle Pass.

Come ottenere i drop di Hyperscape su Twitch

Il gioco è ancora in una versione beta e non può essere semplicemente scaricato dal Uplay, ma è necessario ottenere il Drop della chiave tramite Twitch. Cosa significa? Che alcuni streamer “regalano” la chiave del gioco, ma per ottenerla è necessario guardare la live. In Italia tra gli streamer che regalano il Drop ci sono Pow3r e Delux, ma ce ne sono anche altri.

Come scaricare Hyperscape

Dopo aver ottenuto il drop è possibile scaricare e accadere a Hyperscape. Il download del videogame può essere effettuato da Uplay. In questo momento il gioco è disponibile solo per PC, mentre i primi test per console inizieranno il 12 luglio. Il cross-play è previsto, ma non in questo primo momento.