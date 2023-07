Fonte foto: Eric Williams/Sky

La trilogia di film dedicata al Detective Knight è stata una delle ultime fatiche cinematografiche di Bruce Willis prima del suo ritiro definitivo dalle scene, annunciato il 30 marzo 2022 in seguito alla diagnosi di afasia che è successivamente diventata una diagnosi di demenza frontotemporale. I tre film sono ora disponibili su Sky e in streaming su NOW, anche on demand. Diretti da Edward Drake, i lungometraggi (usciti tra il 2022 e il 2023) hanno per protagonista il detective veterano James Knight, in azione tra le impegnative strade di Los Angeles e a New York.

Quali sono i film del Detective Knight

Il primo film è Detective Knight – La notte del giudizio (Detective Knight: Rogue è il titolo originale) e, oltre a Willis, include nel cast anche Lochlyn Munro, Jimmy Jean-Louis, Corey Large, Michael Eklund, Trevor Gretzky, Keeya King, Miranda Edwards, Beau Mirchoff e Johnny Messner. Nel film alcuni rapinatori armati e mascherati feriscono gravemente il partner di Knight a colpi di arma da fuoco e poi si danno alla fuga a New York. Knight è sulle loro tracce, ma nella metropoli il passato oscuro del detective si scontra con il caso che sta cercando di risolvere.

Il secondo film è Detective Knight – Giorni di fuoco (Detective Knight: Redemption è il titolo originale). Il questo secondo capitolo il protagonista è a New York e si ritrova nel bel mezzo di un’evasione organizzata da un brutale fanatico, che si fa chiamare The Christmas Bomber (Paul Johansson). Mentre i seguaci di questo criminale stanno terrorizzando la città alla stregua di terroristi, Knight cerca di riscattare se stesso e di ristabilire la giustizia. Nel cast ci sono anche Stephen J. Eads, Matthew Helderman, Luke Taylor, Sean Patrick O’Reilly, Michelle Meyers, Suman Mallick, Christopher J. Gilker e Johnny Messner.

Infine, Detective Knight – Fine dei giochi (il titolo originale è Detective Knight: Independence). In questo terzo e ultimo capitolo cinematografico a Knight viene assegnato all’ultimo minuto il turno dell’Indipendence Day. Il protagonista si ritrova così a dover impedire a un’ambulanza guidata da uno squilibrato, che indossa pistola e uniforme da poliziotto rubate, di mettere in pericolo i festeggiamenti facendo una strage. Nel cast figurano Johnny Messner, Stephen J. Eads, Sean Patrick O’Reilly, Michelle Meyers, Matthew Helderman, Luke Taylor, Suman Mallick, Christopher J. Gilker, David Gendron e Ali Jazayeri.

I film del detective Knight in streaming

Detective Knight – La notte del giudizio è uscito su Sky e NOW il 6 luglio ed è disponibile on demand. Detective Knight – Giorni di fuoco è atteso su Sky e NOW da giovedì 13 luglio. Detective Knight – Fine dei giochi, infine, arriva giovedì 20 luglio. L’appuntamento è sempre in prima serata alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW. Ogni film resta poi disponibile on demand.

