Fonte foto: DFree / Shutterstock

Ha iniziato a recitare nel 1990 e, con ruoli sempre più importanti, non si è più fermato. Il britannico Gerard Butler, classe 1969, è uno degli attori più noti e versatili della sua generazione. Fino a domenica 23 luglio Sky dedica un intero canale (il 303) ai film di questo attore iconico: il canale si chiama Sky Cinema Collection – Gerard Butler Mania e in questi giorni offre una programmazione tutta dedicata alla sua filmografia. Ma quali sono i film più famosi di Gerard Butler e dove si possono vedere in streaming? Ecco qualche suggerimento.

The Plane

Disponibile su Prime Video, in streaming su NOW e su Sky on demand, The Plane è un adrenalinico film d’azione con protagonista Gerard Butler nei panni di un comandante di volo (nella foto) che deve effettuare un pericoloso atterraggio di emergenza. Nel cast c’è anche Mike Colter nel ruolo di Louis Gaspare, inaspettato alleato del pilota. La regia è di Jean-François Richet, mentre la sceneggiatura è di Charles Cumming e J.P. Davis.

La trilogia di Attacco al potere

Nel primo film della trilogia (Attacco al potere – Olympus Has Fallen) Butler è un ex agente di sicurezza, sollevato dall’incarico dopo la morte della First Lady, che si batte per salvare la vita del Presidente mentre una terribile minaccia incombe sugli Stati Uniti. Nel cast c’è anche Morgan Freeman. Il film si può vedere su NOW e a noleggio su Prime Video e Apple Tv+. I sequel sono Attacco al potere 2 – London Has Fallen del 2016 (si può vedere su Prime Video e Netflix) e Attacco al potere 3 – Angel Has Fallen del 2019 (su NOW), sempre con Butler nei panni del protagonista.

300

Il ruolo nel film 300 (Re Leonida) è probabilmente uno dei più noti di Gerard Butler. Il film, girato da Zack Snyder e ispirato all’omonimo fumetto, racconta in forma parzialmente romanzata la battaglia del 480 a.C. alle Termopili. Si può noleggiare su Apple TV e Prime Video.

Copshop – Scontro a fuoco

Uscito nel 2021, questo film è il racconto di uno scontro tra un killer, un truffatore e una poliziotta alle prime armi. Butler interpreta Bob Viddick, il sicario, e nel cast ci sono anche Frank Grillo e Alexis Louder. Il film è disponibile su Tim Vision e NOW.

Nella tana dei lupi

Un’unità speciale del Dipartimento di Polizia della contea di Los Angeles affronta una squadra di ex militari che sta organizzando una rapina alla Federal Reserve Bank. Ecco la trama di questo film thriller del 2018, disponibile su Prime Video e su NOW.

The Vanishing – Il mistero del faro

Ispirato a una storia vera, il film racconta la misteriosa scomparsa di tre guardiani del faro nel 1900. Oltre a Gerard Butler, nel cast ci sono Peter Mullan e Connor Swindells. Il film è su NOW e a noleggio su Prime Video e Apple TV.