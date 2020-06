I migliori smartphone di maggio 2020: la lista

Puntuale come al solito, è uscita la classifica degli smartphone più potenti testati a maggio sulla piattaforma AnTuTu. Anzi, le classifiche, perché sono due: quella dei top di gamma e quella dei dispositivi di fascia media. Ci sono novità in entrambe, ma è la seconda la più interessante.

Quella dei top di gamma, infatti, nonostante i cambiamenti in alcune posizioni non fa altro che ribadire quanto già è chiaro da mesi: il SoC più potente del 2020 è lo Snapdragon 865 di Qualcomm. Tutti e dieci i top di gamma più potenti, infatti, sono dotati di questo processore. Per quanto riguarda la RAM, invece, il taglio minimo di un moderno top di gamma è 8 GB ma i dispositivi migliori sono dotati di 12 GB.

Nella fascia media, invece, i SoC che se la battono sono ben cinque: il MediaTek Dimensity 1000L, i Kirin 985 e 820 di Hisilicon, il Qualcomm Snapdragon 765 e l’Exynos 980 di Samsung. In fascia media quasi tutti gli smartphone hanno 8 GB di RAM e 128 GB di memoria. Da queste due classifiche possiamo dedurre che Qualcomm è pienamente riuscita a ottenere l’obbiettivo di dominare la fascia alta del mercato con l’865, ma non è ancora leader della fascia media dove, invece, la concorrenza è ancora agguerrita.

Migliori smartphone top di gamma maggio 2020

Ecco, dal primo al decimo, la classifica degli smartphone top di gamma più potenti a maggio 2020, con il rispettivo punteggio:

1) OPPO Find X2 Pro (Snapdragon 865) – 604.123

2) OPPO Find X2 (Snapdragon 865) – 600.884

3) Xiaomi Mi 10 Pro (Snapdragon 865) – 600.264

4) OPPO Ace2 (Snapdragon 865) – 598.547

5) iQOO Neo3 (Snapdragon 865) – 597.528

6) Redmi K30 Pro (Snapdragon 865) – 594.188

7) iQOO 3 (Snapdragon 865) – 587.995

8) Realme X50 Pro (Snapdragon 865) – 586.296

9) Plus 8 Pro (Snapdragon 865) – 584.598

10) Vivo NEX 3S 5G (Snapdragon 865) – 582.971

Migliori smartphone di fascia media maggio 2020

Ecco invece, dal primo al decimo, la classifica degli smartphone di fascia media a maggio 2020, con il rispettivo punteggio:

1) OPPO Reno3 5G (Dimensity 1000L) – 403.607

2) Glory 30 (Kirin 985) – 387.583

3) Huawei Nova 7 (Kirin 985) – 385.323

4) Glory 30S (Kirin 820) – 362.502

5) Glory X10 (Kirin 820) – 360.460

6) Huawei Nova 7 SE (Kirin 820) – 353.868

7) OPPO Reno3 Pro 5G (Snapdragon 765) – 342.415

8) Vivo S6 5G (Exynos 980) – 330.037

9) Vivo X30 5G (Exynos 980) – 326.879

10) Redmi K30 5G (Snapdragon 765) – 322.867