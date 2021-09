I nuovi Microsoft Surface stanno arrivando: ecco come saranno

La tavola è praticamente imbandita, e mancano ormai un paio di giorni alla presentazione Microsoft della nuova gamma Surface. L’evento si svolgerà mercoledì 22 settembre 2021, e come avviene sempre in prossimità di ogni evento molto atteso, i rumor arrivano con maggiore intensità nel tentativo di anticipare le caratteristiche dei device in arrivo.

Così nelle scorse ore si sono affollante le informazioni sul conto dei dispositivi Microsoft che saranno oggetto della presentazione di mercoledì, ossia Surface Pro 8, Surface Duo 2, Surface Go 3 e Surface Book 4, oltre che un aggiornamento a Surface Pro X. Tutti, neanche a dirlo, arriveranno con Windows 11 preinstallato, il nuovo sistema operativo di Microsoft atteso con ansia dagli appassionati che porterà un nuovo design, una nuova barra delle applicazioni, un nuovo menu Start, nuove applicazioni, arriveranno i widget e novità per le impostazioni, elementi utili su tablet multifunzione come i prossimi Surface.

Microsoft Surface Pro 8, come sarà

Surface Pro 8 avrà i chip Intel Core di undicesima generazione e memorie SSD removibili. Il vero piatto forte sarà però lo scenografico display da 13 pollici con frequenza di aggiornamento da 120 Hz, e dalle immagini distribuite dai rumor si percepisce quanto sarà simile a quello del Surface Pro X, con delle cornici inferiore e superiore non troppo ridotte a differenza di quelle ai lati dello schermo, che invece sì saranno limate il più possibile.

Quindi metà delle cornici che circondano il display di Surface Pro 8 sarà abbondante per la presenza – sopra – della webcam e – sotto – per le esigenze indotte dalla tastiera Microsoft. Da Surface Pro X potrebbe essere presa in prestito (ma i dubbi a riguardo sono parecchi) anche l’idea di una tastiera con un incavo in cui custodire la penna e ricaricarla in modalità wireless. Secondo i rumor, Microsoft Surface Pro 8 avrà anche due ingressi Thunderbolt 4.

Microsoft Surface Duo 2, come sarà

Da Surface Duo 2 ci si aspetta un importante passo in avanti in termini di connettività. Il prodotto dovrebbe essere compatibile con le reti 5G, avere il Wi-Fi, NFC e Ultra Wide-Band (UWB), quindi la tecnologia ad alta precisione e a corto raggio che Apple ha utilizzato per ricercare gli oggetti a cui sono assicurati gli AirTag. Potrebbe arrivare anche la ricarica wireless.

Microsoft Surface Duo 2 dovrebbe avere il chip Snapdragon 888 di Qualcomm, 8 GB di memoria RAM, 128/256 GB di spazio di archiviazione, tre fotocamere con la principale da 12 MP, una ultra wide da 16 MP e una frontale da 12 MP e display leggermente più grandi da 5,8 pollici.

Microsoft Surface Go 3, come sarà

Microsoft Surface Go 3 rimarrà il dispositivo entry level della gamma Surface. La configurazione d’accesso avrà 4 GB di RAM e 64 GB di memoria piuttosto lenta per gli standard attuali, un chip Intel Pentium, e in generale un impianto piuttosto simile al predecessore.

Migliora la situazione con la variante di Surface Go 3 da 8+128 GB, pur rimanendo un dispositivo di accesso alla gamma.