Il bundle Amazon per una casa smart a metà prezzo

Avere una casa smart nel 2022 è ancora più conveniente con le offerte di Amazon. Chi vuole avvicinarsi ai dispositivi intelligenti potrà provare Echo di quarta generazione in bundle con la lampadina smart Philips Hue, che è in vendita a metà prezzo.

Il dispositivo Echo di quarta generazione di Amazon offre un audio di alta qualità, con il supporto anche all’audio HD per i servizi di musica in streaming compatibili. Non solo si potrà chiedere di avviare la riproduzione di musica, ma associandolo a Fire TV si potrà avere l’esperienza di un cinema in casa. Questo smart hub permette di gestire tutti i dispositivi intelligenti presenti in casa con la propria voce, grazie all’assistente vocale Alexa integrato. Sarà sufficiente un comando vocale per accendere e spegnere i dispositivi Zigbee compatibili, come prese e serrature intelligenti, e ancora luci smart come la lampadina Philips Hue. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul bundle per iniziare il 2022 trasformando la propria casa in una smart home.

Echo e Philips Hue: le caratteristiche

Echo di 4° generazione è uno smart speaker targato Amazon dalle dimensioni ridotte e compatte, che pesa appena 970 grammi. L’hub intelligente supporta la connettività Wi-Fi dual band, quindi è compatibile sia con reti a 2,4 GHz che a 5 GHz, e quella Bluetooth.

Il sistema Zigbee è integrato e permette di configurare e controllare facilmente serrature, sensori, prese di corrente, interruttori a parete e anche lampadine smart, proprio come la Philips Hue. Lo streaming di contenuti audio dai dispositivi mobili a Echo, oppure da Echo a un altoparlante Bluetooth, è garantito dal sistema Advanced Audio Distribution Profile (A2DP).

Lo smart speaker Echo può essere controllato comodamente con la voce, grazie all’integrazione dell’assistente vocale Alexa, oppure con i pulsanti fisici posizionati in cima alla sfera. I pulsanti permettono di disattivare o riattivare il microfono, regolare il volume e il pulsante azione, che può essere configurato e personalizzato a seconda delle esigenze.

Inoltre, l’hub di Amazon è facile da configurare, basta collegarlo alla corrente, connetterlo all’app Alexa e iniziare a utilizzarlo. Per configurare i dispositivi smart in casa è sufficiente chiedere “Alexa, trova i miei dispositivi” e poi proseguire con la configurazione.

Il bundle viene venduto in coppia con la lampadina Philips Hue, una lampadina LED che può essere controllata attraverso Echo e di cui può essere regolata la luminosità con un semplice comando vocale ad Alexa.

Echo e Philips Hue: l’offerta Amazon

L’offerta di Amazon per i suoi dispositivi per la casa intelligente è valida anche nel 2022, con lo smart speaker Echo di quarta generazione in vendita a metà prezzo: 49,99 euro invece di 99,99 euro. La lampadina intelligente Philips Hue invece è in omaggio a 0 euro: un’offerta da non perdere.

Bundle Echo 4ª generazione e Philips Hue compatibile con Alexa