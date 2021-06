Il cinema e le serie TV di Infinity+ a metà prezzo fino a mezzanotte

Chi ama il cinema e le serie TV di alta qualità è oggi portato ad abbonarsi alle grandi piattaforme internazionali, come Netflix, Disney+ o Amazon Prime Video. Non tutti, però, sono disposti a pagare un abbonamento mensile, anche se prevede la cancellazione gratuita senza penali in qualsiasi momento.

Per costoro c’è una buona alternativa: un cofanetto regalo per 6 mesi di Infinity+, la piattaforma del gruppo RTI-Mediaset che offre migliaia di film, serie TV, fiction e cartoni animati (anche in 4K) ed è fruibile su Smartphone e Tablet iOS, Android e Huawei, su PC Windows e Mac, e tramite le app per le Smart TV con sistema operativo Samsung Tizen, Hisense VIDAA U, LG WebOS e su tutte le Smart TV con Google Android TV. Infinity+ è molto flessibile: ci si può abbonare, a 7,99 euro al mese, oppure si può comprare un cofanetto (in pratica una gift card) da sei mesi che si può attivare quando si vuole. In entrambi i casi nel prezzo sono inclusi anche tutti i canali Mediaset Premium in diretta streaming 24 ore su 24.

Cosa trasmette Infinity+

Il catalogo di Infinity+ è decisamente trasversale e offre contenuti per tutta la famiglia. A giugno 2021, ad esempio, propone film come Fino all’ultimo indizio, Tom & Jerry, Judas and the Black Messiah, Transformers 3, Big Game – Caccia al Presidente.

Tra le serie TV, invece, ci sono All American (seconda stagione), The Sinner (terza stagione), Manifest, Legacies, Shameless e Katy Keene.

Come avere Infinity+ a metà prezzo

Sei mesi di abbonamento a Infinity+ costano 47,94 euro, ma chi acquista un cofanetto semestrale risparmia un po’ pagandolo 39,99 euro. Su Amazon, però, c’è una offerta veramente imperdibile: il cofanetto regalo per 6 mesi a soli 19,99 euro (-50%). Una volta attivato il codice, l’account può essere utilizzato su un massimo di 5 dispositivi, due dei quali anche contemporaneamente. Quando scade questa offerta? A mezzanotte di oggi: ora o mai più.

Infinity+, Cofanetto Regalo per 6 mesi a metà prezzo