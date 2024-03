Fonte foto: ymgerman / Shutterstock

Da diversi anni, ormai, il colosso cinese Hisense si è ritagliato un posto importantissimo nel mercato globale delle Smart TV, in cui è sempre in top ten e, addirittura, ultimamente addirittura sul podio. Nel 2023, ad esempio, Hisense è stata seconda solo a Samsung e ha venduto ben 26,1 milioni di Smart TV.

Parallelamente all’espansione commerciale su nuovi mercati, e ad una politica di prezzo molto aggressiva, Hisense ha fatto anche la scelta di sviluppare un proprio sistema operativo proprietario: si chiama VIDAA ed è arrivato alla sua settima generazione (disponibile sui modelli 2023 e successivi).

Dopo alcuni anni di sviluppo, questa piattaforma smart è oggi pienamente matura anche grazie alla presenza di moltissime app di sviluppatori terzi. In particolare le app di streaming audio e video, che ci sono praticamente tutte.

App di streaming per Hisense VIDAA

L’elenco delle app disponibili per il sistema operativo VIDAA delle Smart TV Hisense non solo è lunghissimo e completissimo, ma conta anche una larga parte di app disponibili in lingua italiana, anche se poi i contenuti sono prodotti in altre lingue. Ecco l’elenco, aggiornato a inizio marzo 2024:

Netflix

YouTube

Disney+

Apple TV+

NOW

Paramount+

Prime Video

Amazon Music

Pluto TV

DAZN

Rai Play

Rakuten TV

Timvision

FIFA+

Chili

Mediaset Play Infinity

Kidoodle TV

NFL

Deezer

VIDAA Free

NBA

Redbull TV

VEVO

TFC

France24

ITsArt

Plex

UEFA.tv

ShowMax

VIDAA Art

Screensaver

FITE

YouTube Kids

AntenaPlay

ErosNow

TV Browser

Tet+

AccuWeather

Game Center

Media

Molotov.TV

Hungama Play

Mubi

Toon Goggles

Rlaxx

NRL

E-manual

UFC

EON TV

Kyivstar TV

RTV Slovenija

La piattaforma VIDAA Free

Tra queste app appena elencate c’è VIDAA Free, che è la piattaforma di streaming FAST di Hisense. Il termine FAST sta per “Free Ad Supported TV“ e identifica le piattaforme di streaming gratuite, ma con spot pubblicitari.

Queste piattaforme sono sviluppate sia da editori che dai produttori stessi delle TV, e possono trasmettere sia contenuti live che on demand, con il classico catalogo.

Nel caso specifico di VIDAA Free, la piattaforma FAST di Hisense al momento ha solo contenuti on demand gratuiti, che vengono raccolti dalle altre app di streaming appena elencate. L’offerta viene aggiornata giornalmente, tramite un apposito algoritmo.