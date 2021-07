Il cinturino Apple Watch fatto con la pelle di una Alfa Romeo Spider del 74

Cover per iPhone, case per AirPods, cinturini per Apple Watch: sono solamente alcuni degli accessori creati da BandWerk per quei possessori dei prodotti della Mela che cercano qualcosa di esclusivo. Esclusivo lo è di certo il cinturino per Apple Watch in edizione limitata realizzato con la pelle degli interni di un’Alfa Spider coda tronca del 1974.

È il cinturino Special Edition Milano, in onore delle origini di Alfa Romeo, della sede di progettazione della Alfa Romeo Spider coda tronca ed anche di BandWerk, che per realizzare i suoi prodotti si divide tra Germania ed Italia. Le creazioni di BandWerk sono molto apprezzate dal pubblico di tutto il mondo, e specie quando vengono annunciate delle serie limitate come il cinturino per Apple Watch Special Edition Milano c’è da scommettere che le poche unità prodotte andranno esaurite quasi immediatamente. BandWerk ha comunicato che la produzione sarà limitata a 139 esemplari, il via alle vendite sul sito ufficiale arriverà domenica 11 luglio alle ore 20 e c’è da scommettere che sarà quasi un terno al lotto assicurarsene uno.

Cinturino Special Edition Milano, com’è fatto

Il cinturino Special Edition Milano è compatibile con tutti i materiali di cui è composta la cassa di Apple Watch, con tutte le versioni e tutte le generazioni di Apple Watch, anche se per le Series fino alla 3 inclusa è meglio mandare una mail a BandWerk chiedendo un esemplare specifico per le casse di dimensioni inferiori alle attuali.

Con l’edizione speciale Milano, BandWerk utilizza gli interni di una Alfa Romeo per la prima volta. “Quasi nessun altro veicolo può irradiare il fascino italiano dell’Alfa Romeo Spider. Ma non sorprende, dopotutto l’auto di quasi 50 anni non solo ha geni milanesi ma proviene dalla penna del famoso studio di design Pininfarina che è responsabile del design di diverse Ferrari", scrive BandWerk.

“La pelle bella e morbida degli interni della Spider del 1974 era ideale per la produzione di un cinturino dal carattere sportivo. Le cuciture rosse a contrasto in stile vintage ricordano la tradizionale vernice rossa di molte automobili milanesi", conclude BandWerk.

Cinturino Special Edition Milano, prezzo e disponibilità

Il cinturino per Apple Watch Special Edition Milano è, come detto, in edizione limitata a 139 pezzi, tutti quanti numerati. Il costo, probabilmente, non è neppure eccessivo se si considera la tiratura limitata del cinturino, la realizzazione artigianale ed il pedigree delle pelli utilizzate: serviranno 154,95 euro, ma anche una buona dose di fortuna per chi non volesse farselo sfuggire domenica alle 20, all’apertura delle vendite.