Il film con Pedro Pascal e Nicolas Cage in streaming

Pedro Pascal e Nicolas Cage sono insieme, in auto, su una strada deserta e assolata. Il primo gira la testa con un sorriso ebete. Il secondo lo guarda a sua volta con aria sconcertata. Se la scena vi è familiare, è perché negli ultimi mesi è stata riproposta sui social in chiave comica innumerevoli volte. Ma questo popolare meme con Pedro Pascal e Nicolas Cage è in realtà tratto da un film comico che li vede protagonisti: The Unbearable Weight of Massive Talent, alias Il talento di Mr C, uscito nel 2022 e da fine ottobre 2023 disponibile per il pubblico italiano su Netflix.

Il talento di Mr C: di cosa parla

Il talento di Mr C è una commedia d’azione in cui Nicolas Cage, che ha la fama di essere l’attore più stravagante di Hollywood, interpreta… sé stesso. O meglio, una versione estremamente stramba, megalomane (e molto autoironica) di sé stesso. Nel film Cage è infatti un attore eccessivo ed egocentrico, insoddisfatto della propria carriera ed economicamente in crisi, che accetta per la vertiginosa cifra di un milione di dollari di partecipare alla festa di compleanno di un suo fan accanito, Javi, interpretato da Pedro Pascal.

Mentre si trova nella villa di quest’ultimo per partecipare all’evento, però, Cage viene contattato dalla CIA e scopre di essere ospite di un pericoloso criminale. Reclutato dalla CIA per raccogliere informazioni, dovrà dimostrare di essere all’altezza della sua fama. «Nicolas Cage ha un talento incredibile e può fare qualsiasi cosa», ha dichiarato Tom Gormican, che ha diretto il film insieme a Kevin Etten. «Lo abbiamo visto in commedie romantiche come Stregata dalla luna, in film d’avanguardia come Mandy o in franchise di successo come National Treasure. Ci sono pochissimi attori in grado di interpretare qualsiasi ruolo con credibilità, passando dalla commedia al dramma con nonchalance. Ormai è qualcosa che trascende il concetto stesso di attore: è una figura culturale in grado di abbracciare ogni tipo di stranezza o eccentricità. Il solo vedere la sua faccia rende le persone felici!».

«Non era nelle nostre intenzioni prendere in giro Cage», ha aggiunto il regista. «Il film è semplicemente un omaggio al suo lavoro di attore e ai film che ha interpretato. Non è facile trovare un altro come lui che si è cimentato in tutti i generi possibili». Cage ha raccontato di essere stato inizialmente restio all’idea di interpretare sé stesso in un film, ma una volta ricevuta e letta la sceneggiatura ha cambiato idea.

Il cast di Il talento di Mr C

Oltre a Nicolas Cage e Pedro Pascal, nel cast del film c’è anche un’attrice italiana, Alessandra Mastronardi: è lei a prestare il volto a Gabriela Rodriguez, socia d’affari di Javi. Tra gli interpreti ci sono anche Sharon Hogan (che veste i panni della moglie di Cage), Lily Sheen (nei panni di sua figlia Addy), Neil Patrick Harris (l’agente di Cage), Tiffany Haddish e Ike Barinholtz (due agenti della CIA).

Come vedere Il talento di Mr C

Il film Il Talento di Mr C è già disponibile in streaming su Netflix.