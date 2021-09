Il film su Justin Bieber su Prime Video: quando arriva

Per la gioia di milioni di fan in tutto il mondo, è in arrivo il primo film sulla vita, personale e professionale, di Justin Bieber. La pellicola è diretta dal pluripremiato regista Michael D. Ratner, si chiama Justin Biber: Our World ed esplora la vita della star nel privato e sopra il palco. Il film sarà distribuito in anteprima mondiale, in esclusiva, su Prime Video in 240 Paesi nel mondo.

Prime Video continua quindi ad arricchire il suo catalogo di nuovi contenuti destinati ad un pubblico più vasto possibile, sia per età che per interessi. Qualche giorno fa la comunicazione della programmazione su Prime di 16 partite in diretta della Uefa Champions League, che faranno felici gli appassionati di sport italiani ed europei, poche ore fa un nuovo annuncio, che farà invece felici milioni di teenager: l’otto di ottobre sbarca sulla piattaforma Prime, in anteprima mondiale Justin Bieber: Our World. Il film documentario è prodotto da OBB Pictures, Bieber Time Films e Scooter Braun Films e punta tutte le luci sulla vita di questo giovane artista internazionale, tra palco e backstage.

Justin Biber: Our World

Al centro del film documentario c’è soprattutto il rapporto tra artista e pubblico. I fan accompagnano Justin Biber fin dalla preparazione del concerto “T-Mobile Presents New Year’s Eve Live with Justin Bieber“: il primo vero evento, dal vivo, dopo la pausa di tre anni dall’ultimo spettacolo. Questo show rappresenta un ritorno a una quasi normalità con i fan. Justin regala una straordinaria performance dal tetto del Beverly Hilton Hotel. Con lui 240 ospiti e milioni collegati in streaming per questo elettrizzante evento musicale.

Il regista racconta il susseguirsi dei momenti di preparazione dal mese prima del concerto. Un’organizzazione resa più problematica per il rispetto delle normative di distanziamento per via della pandemia. Viene approfondita la preparazione dello show e presentato il team che collabora con il cantautore canadese, anche grazie a molte immagini inedite. Justin con sua moglie Hailey sono registi di loro stessi in diversi momenti grazie a filmati esclusivi.

Le dichiarazioni di Bieber e Ratner

Per il mondo dello spettacolo sono stati mesi davvero difficili con la cancellazione di numerosi show. Tornare a una normalità diversa, è per ogni artista vitale, anche per Justin Biber. Justin è stato felicissimo di esibirsi dal vivo dopo tempo, con la sua musica e i suoi sostenitori. “Essere protagonista di qualche ora di serenità è stato davvero emozionante – ha dichiarato il cantante – Rimettere in modo la macchina dello spettacolo con collaboratori, amici e famiglia è stato un momento intenso dopo tanti mesi di buio e reclusione“.

Il regista, di questo film, da guardare “a tutto volume“ come lui stesso suggerisce, è stato grato di poter collaborare con un’artista del calibro di Justin Biber e del team che lo segue nei suoi spettacoli. Sorpreso ed emozionato nel girare questo docu-film in un momento di cosi grande incertezza mondiale, Michael D. Ratner ha ringraziato anche Amazon Studios per la qualità e professionalità nella distribuzione mondiale del progetto.

Appuntamento su Prime Video con Justin Biber: Our World per l’ 8 ottobre.

