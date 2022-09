Il notch di iPhone 14 sarà molto diverso dal previsto

Quanti avevano creduto che Apple per il suo nuovo smartphone iPhone 14 avesse puntato sulla filosofia "2 notch sono meglio di uno", dovranno probabilmente ricredersi. Almeno secondo Mark Gurman: il giornalista di Bloomberg conferma un rumor sulla nuova forma del notch dell’iPhone 14. Sarà a pillola (oblungo e ovale) e non a punto esclamativo (due fori di cui uno ovale e l’altro tondo) come si era creduto fino a poche settimane fa.

Torniamo sulla questione notch, a una manciata di giorni dal lancio della nuova serie di smartphone iPhone 14, previsto per il 7 settembre con l’evento Far Out di Apple, e dopo che le discussioni hanno tenuto banco, a fasi alterne, su notch a pillola o notch a punto esclamativo almeno dallo scorso febbraio. Per comprendere meglio il notch a pillola, ricordiamo che già alcuni dispositivi Android hanno adottato questa soluzione che, sebbene possa sembrare di tipo estetico, nasconderebbe, nel caso dell’iPhone 14 nuove funzionalità molto comode per gli utenti. Già nel 2019 fu portato sul mercato il Redmi K30 che adottò questa soluzione ponendola sul lato destro del display.

iPhone 14: notch a pillola

A dare retta alle fughe di notizie, ovviamente né smentite e né confermate dal quartier generale di Cupertino, la novità del notch a pillola sulla nuova serie di iPhone 14 apporterebbe anche novità di tipo tecnico.

A partire dal fatto che nel notch sarebbero collocati due sensori uniti da pixel disattivati, con lo scopo di creare uni spazio nero contiguo. Spazio a cui sarebbe assegnata una funzione.

Secondo 9to5Mac, infatti, l’azienda avrebbe intenzione di utilizzare lo spazio per visualizzare gli indicatori della fotocamera e del microfono in verde e in arancione che solitamente sono collocati nella barra di stato. Il vantaggio per gli utenti consiste nella maggiore evidenza di questi indicatori al fine di assicurarsi una privacy migliore grazie a un controllo più diretto.

Tacca a pillola solo per alcuni modelli

Il notch di forma ovale (a pillola) che di fatto sarebbe più lungo della normale tacca sarebbe proposto sulle versioni iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. Il notch tradizionale, invece resterebbe inalterato sugli altri due modelli attesi, l’iPhone 14 standard e l’iPhone 14 Max.