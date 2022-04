Il nuovo smartphone economico di OnePlus è Nord N20 5G

Il colosso cinese OnePlus ha aggiunto un altro membro alla famiglia Nord, presentando lo smartphone Nord N20 5G. Dispositivo economico e dalle interessanti specifiche tecniche, l’N20 5G presenta un design squadrato che ricorda vagamente la gamma degli iPhone 13 di Apple. Altri device targati OnePlus saranno annunciati nel corso di More Power To You, evento fissato per 28 aprile.

Il telefono, che al momento sarà disponibile solo nel mercato USA, sembra il successore del Nord N200 5G lanciato quasi un anno fa (esclusiva statunitense). Il device del 2021 presenta un display con refresh rate fino a 90 Hz, caratteristica che lo aveva aiutato a farsi distinguere, essendo un device low-cost (con l’operatore T-Mobile 240 dollari). D’altra parte, il nuovo Nord N20 5G annovera un pannello con una frequenza di aggiornamento più modesta, rispetto al modello dell’anno scorso. Anche sul fronte batteria vi è stato un ridimensionamento (nell’N200 è da 5.000 mAh) e il device appena lanciato da OnePlus ha perso anche il jack per le cuffie.

OnePlus Nord N20 5G: com’è

Il nuovo smartphone sfoggia una configurazione a tripla fotocamera sul retro, composta da una principale da 64 MP abbinata a sensori monocromatici e macro (entrambi da 2 MP). Nella parte anteriore, il OnePlus Nord N20 5G conta su un display AMOLED FHD + da 6,43 pollici con una selfie-camera da 16 MP posizionata in un piccolo foro, nell’angolo in alto a sinistra.

Essendo un dispositivo economico, il Nord N20 5G non presenta l’iconico sistema Alert Slider (il pulsante “su e giù" che semplifica i passaggi per mettere il silenzioso) di OnePlus. Tuttavia, il dispositivo conta su un tasto di accensione posizionato sul bordo destro e del bilanciere del volume sul bordo sinistro, accanto al vassoio della scheda SIM.

A bordo del nuovo smartphone del colosso cinese troviamo il SoC Snapdragon 695 5G, associato a 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, espandibile con microSD fino a 512 GB. La batteria è una rispettabile cella da 4.500 mAh con supporto per la ricarica rapida cablata da 33W. Nord N20 5G vanta, infine, il sensore per le impronte digitali in-display e funziona con OxygenOS 11 basato su Android 11.

Prezzo e disponibilità

Per ora, OnePlus Nord N20 5G sarà in vendita solo negli Stati Uniti a partire dal 28 aprile, in esclusiva con gli operatori T-Mobile e Metro e nell’unica tonalità blu.

Il prezzo di vendita è di 282 dollari, nella variante unica da 6 GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione.