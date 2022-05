Il super laptop di Huawei è finalmente al minimo storico

Se dal settore degli smartphone Huawei è ormai quasi sparita, in quello dei laptop Windows non solo il colosso cinese è ancora presente, ma è anche una delle aziende da battere grazie a prodotti come il nuovo MateBook 16 2022 “CurieM-WFD9AW“.

Come dice il nome, stiamo parlando di un computer portatile con schermo da 16 pollici che, nel caso specifico, è veramente un ottimo display sia per la risoluzione che per la fedeltà cromatica. Ma il display è solo una delle caratteristiche tecniche degne di nota in questo computer: ci sono anche uno dei migliori chip di AMD per laptop e una gran quantità di memoria. Il tutto in un peso di 1,99 chili, che non sono pochissimi ma neanche tanti per un dispositivo da 16 pollici grande e comodo da usare. Il prezzo di tutto questo ben di Dio? E’ alto, chiaramente, ma oggi Huawei MateBook 16 2022 è in forte sconto su Amazon e va preso al volo.

Huawei MateBook 16 Laptop – Display 2.5K – Memoria 16/512 GB

MateBook 16 2022: caratteristiche tecniche

La prima caratteristica del Huawei MateBook 16 2022 che si nota è lo schermo: un ottimo display LCD IPS da 16 pollici, con risoluzione 2,5K, cornici sottilissime, formato 3:2 e luminosità di 300 nit.

La CPU è una AMD Ryzen 7 5800H ad otto core, con GPU integrata ad otto core. Si tratta di un chip molto potente, tra i migliori del 2021-22, prodotto da TSMC a 7 nanometri e accompagnato da ben 16 GB di RAM di tipo DDR4 e 512 GB di spazio di archiviazione su disco SSD.

Molto buona anche la batteria, da 84 Wh e fino a 8 ore di autonomia dichiarata e alimentatore a 135 watt.

MateBook 16 2022: l’offerta Amazon

Huawei MateBook 16 2022 è un computer molto bello e molto potente, con il quale è possibile fare senza grossi problemi anche videoediting in Full HD (e persino un editing di base dei video 4K). Non ha la scheda video dedicata, ma si comporta discretamente anche con i videogiochi e, soprattutto, non ha il minimo problema con le app di produttività quotidiana.

Tutto questo ha un prezzo di listino elevato, pari a 1.349 euro, che però scendono vertiginosamente grazie all’offerta Amazon di queste ore: 999 euro (-250 euro, -26%). Da quando è arrivato sul mercato questo modello è il prezzo minimo storico.