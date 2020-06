Il telefonino raro che vale più di 1000 euro: quale è

Ci sono dei telefonini che hanno segnato la storia e il Nokia N95 rientra ampiamente in questa categoria. È stato uno degli ultimi cellulari dell’azienda finlandese ad avere un grande successo, prima dell’avvento degli smartphone che a loro volta hanno rivoluzionato il mercato. Il telefonino è stato così venduto che ancora oggi è possibile acquistarlo su eBay o nei mercatini dell’usato a un prezzo che varia tra i 30 e i 50 euro.

Per questo motivo ha creato molto scalpore l’annuncio pubblicato su eBay dall’utente ujra_uk che ha messo in vendita un Nokia N95 a un prezzo di 1150 sterline, poco meno di 1300 euro al cambio attuale. Si tratta forse di un errore? Ha inserito uno zero di troppo? No, il prezzo è esatto e non c’è nessun errore. Il Nokia N95 messo in vendita, infatti, fa parte di un’edizione super rara realizzata in soli 90 modelli in tutto il Mondo. Questo spiega il motivo di un prezzo così elevato, ma le sorprese non finiscono qui.

Il Nokia N95 che vale più di 1000 euro

Solo 90 esemplari in tutto il mondo regalati a dirigenti dell’azienda e ad alcuni partner. Questo fa capire quanto sia esclusivo l’N95 messo in vendita da ujra_uk su eBay. A tutti gli effetti si tratta di un cellulare da collezione, anche perché è intatto e completo di tutte le pellicole originali. Le particolarità del cellulare, però, non finiscono qui: infatti, l’N95 in questione è corredato anche da alcuni accessori in grado di trasformarlo in un computer.

Se adesso utilizzare il cellulare come se fosse un PC è abbastanza normale grazie alle diverse app sviluppate dai produttori, nel 2007, anno in cui è uscito il cellulare, si trattava di tecnologia all’avanguardia.

Insieme al cellulare viene consegnata una valigetta dove inserire il cellulare per trasformarlo in un computer portatile. Logicamente le caratteristiche tecniche sono molto limitate: 64MB di RAM e 160MB di spazio d’archiviazione. Ma chi decide di acquistare questo N95 non lo fa certo per la scheda tecnica: si tratta a tutti gli effetti di un pezzo da collezione.

Quanto costa il Nokia N95

Il cellulare è stato messo in vendita a un prezzo di 1150 sterline, 1286 euro al cambio attuale: chi offre questa cifra se lo porta a casa. Il venditore, però, è pronto a valutare anche eventuali offerte.