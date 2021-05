Il trailer di Stranger Things 4 può nascondere la data di uscita

Il 6 maggio Netflix ha diffuso il nuovo teaser trailer di Stranger Things. Sembra che la serie tv stia per ritornare, finalmente. Infatti, è ormai da più di un anno che il pubblico attende l’arrivo della quarta stagione. Le riprese sono iniziate prima della pandemia, ma poi sono state interrotte a marzo 2020 per riprendere definitivamente nel 2021.

Il teaser ad alta tensione ha catturato fin da subito l’attenzione del pubblico. Dura circa un minuto, ci riporta indietro di anni e vede protagonista Undici. Mostra le stanze del laboratorio in cui è cresciuta la bambina, allevata dal Dottor Martin Brenner, che lei chiama "papa". Lui è l’antagonista della trama, lo vediamo soprattutto nella prima stagione. Insomma, sembra che la serie voglia scavare nell’infanzia di Undici. Ma non è tutto: il video nasconderebbe alcuni indizi circa la data d’uscita della quarta stagione. I fan hanno avanzato tali ipotesi interpretando i numeri che appaiono nel filmato.

Uscita Stranger Things 4: cosa rivelano i numeri del trailer

Innanzitutto, i fan di Stranger Things si sono concentrati sulla descrizione del teaser trailer pubblicato su YouTube, che dice semplicemente "002/004". Un precedente filmato invece veniva descritto come "001/004" quindi molti ipotizzano che vedremo in tutto 4 trailer prima che venga pubblicata la quarta stagione.

Secondo un’altra teoria, i numeri potrebbero indicare che le nuove puntate usciranno il 4 febbraio 2022. Ma ci sono poi altri segnali circa la data di uscita. Il video mostra un bimbo che gioca con delle pedine, una di queste cade nel numero sette. E ciò ha fato ipotizzare che luglio sia il mese di uscita della serie tv. Insomma, il teaser nasconde importanti indizi sulla data d’uscita.

Trama Stranger Things 4: il ruolo del Dottor Brenner

Il trailer mostra ancora una volta il Dottor Brenner, interpretato dall’attore Matthew Modine. Probabilmente avrà un ruolo importante anche nella quarta stagione.

Lui, l’antagonista per eccellenza, ha allevato Undici e gli altri bambini nel suo laboratorio ed è il responsabile dei test che la hanno traumatizzata e hanno aperto il varco del Sottosopra.

Secondo gli indizi presenti nel teaser, il personaggio avrà un ruolo importante nella serie tv, probabilmente aiuterà a ricostruire ancora meglio il passato traumatico di Undici e l’evoluzione dei suoi poteri.

Nel trailer lo vediamo entrare nell’aula in cui ci sono i bambini che lo salutano con "Buongiorno papa". In un’altra stanza, la numero 11, c’è Eleven che sbarra gli occhi alla fine del trailer. Inoltre, un fan è riuscito a identificare la canzone in francese che fa da sottofondo al trailer e che dice "Quando l’amata tornerà". Probabilmente significa che il Dottor Brenner tornerà a cercare Undici nella nuova stagione. Altre persone hanno notato delle citazioni a uno dei film horror più famosi della storia, The Shining.

Insomma, sembra proprio che Stranger Things 4 sarà un mix di tensione e adrenalina. Non possiamo fare altro che attendere l’uscita ufficiale su Netflix, e nel frattempo guardare le serie simili disponibili in streaming.