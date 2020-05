Il trucco per attivare la modalità scura su WhatsApp

La modalità scura arriva (quasi) ufficialmente anche su WhatsApp Web, la versione desktop dell’applicazione di messaggistica più utilizzata al mondo. A dare l’annuncio, come sempre, sono i ragazzi di WaBetaInfo sul loro blog ufficiale. Sono oramai alcune settimane che gli sviluppatori stanno sviluppando e testando la modalità scura su WhatsApp Web, ma il rilascio ufficiale ancora non c’è stato (per la versione smartphone e tablet è disponibile oramai da un paio di mesi, dopo uno sviluppo durato più di un anno).

Per attivarla, infatti, è necessario ricorrere a un trucco non proprio semplice. Se non siete molto avvezzi con il mondo dei computer, infatti, potreste avere qualche difficoltà nel riuscire ad attivare la modalità scura su WhatsApp Web. Bisogna utilizzare la funzione Ispeziona del browser e andare a cambiare una stringa del codice sorgente. Un’operazione che richiede pochi minuti, ma che può creare un po’ di grattacapi: ecco come fare.

Come attivare la modalità scura su WhatsApp Web

I ragazzi di WaBetaInfo hanno scoperto una procedura che permette di attivare la dark mode su WhatsApp Web prima del rilascio ufficiale della funziona. Bastano pochi passaggi per farlo, ma bisogna essere molto precisi.

Per prima cosa bisogna aprire WhatsApp Web e fare l’accesso con le proprie credenziali, utilizzando il QR Code che viene mostrato sullo smartphone. Una volta completato questo passaggio, inizia la parte un po’ più complicata. Bisogna fare clic con il tasto desto del mouse all’esterno della chat e poi premere su Ispeziona. Si aprirà una finestra con la stringa di codice dell’app. A questo punto bisogna trovare la stringa “body class= web“, selezionarla premendo su “Edit as HTML” e sostituirla con “body class= dark web“. Chiudete la finestra Ispeziona e magicamente verrà attivata la modalità scura su WhatsApp Web.

Cosa cambia? Praticamente nulla a livello di funzionalità, mentre i colori dell’interfaccia grafica sono stravolti, come avviene con il dark mode sull’app dello smartphone. Il nero predomina su tutto, mentre il bianco resta solo per i messaggi.

La modifica, però, è solo temporanea: basta ricaricare la pagina per tornare alla modalità chiara. Inoltre, facendo dei test abbiamo visto che attivando questa funzione, i messaggi arrivano con qualche minuto di ritardo. Il consiglio, quindi, è di aspettare il rilascio della versione ufficiale.