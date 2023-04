Il visore Apple è stato rimandato di nuovo?

L’epopea del visore per la realtà mista di Apple sembra non arrivare mai a una conclusione e, secondo alcune indiscrezioni, l’azienda non sarebbe ancora pienamente convinta del progetto e potrebbe posticipare di nuovo la data di uscita. Nonostante le informazioni rassicuranti di qualche giorno fa, secondo le quali il dispositivo era stato mostrato in anteprima ai vertici della società, ora arrivano nuove notizie non così positive: ci sono ancora molti dubbi sulla data di lancio del visore Apple e, quindi, la dimostrazione ufficiale durante il WWDC 23 di giugno potrebbe saltare ed essere spostata di un paio di mesi.

Apple: perché il visore non convince

La storia di quello che dovrebbe essere chiamato Apple Reality Pro o Apple Reality One va avanti da molto tempo ma, nonostante questo, ma in Apple non tutti sarebbero convinti della bontà del progetto. Da una parte c’è il CEO, Tim Cook, che è convinto che il visore sarà il prossimo iPhone. Dall’altra ci sono molti altri manager che dubitano molto della possibilità che un visore del genere faccia buoni numeri sul mercato.

Inizialmente la causa dei continui ritardi e rinvii nella produzione era da attribuirsi a problemi tecnici non meglio specificati, per colpa dei quali, il progetto non avrebbe mai raggiunto un livello tale da soddisfare le aspettative del colosso della tecnologia. C’è poi la questione economica, con Apple che avrebbe tra le mani un dispositivo tanto innovativo quanto costoso, che non sarebbe quindi appetibile per la commercializzazione di massa.

Pochi giorni fa il New York Times ha riportato l’informazione di una nuova prova ufficiale del prototipo alla presenza dei top manager Apple. Addirittura, secondo il NYT, era già stata fissata la presentazione ufficiale al grande pubblico del prodotto durante il WWDC 23, la conferenza per gli sviluppatori che si terrà a giugno 2023..

Visore Apple rimandato?

E invece, poche ore fa Ming-Chi Kuo, analista del mercato dell’elettronica di fama internazionale, ha riportato una versione dei fatti ben differente, affidando a un tweet le sue considerazioni.

Secondo Kuo Apple non è molto ottimista per il suo visore per la realtà mista e avrebbe intenzione di mettere in pausa la produzione, posticipando il debutto del visore di almeno 1 o 2 mesi. Per cui, la data del WWDC 23 per la presentazione ufficiale appare quanto mai improbabile.

Oltretutto l’ennesimo ritardo nella produzione, ha portato l’azienda a stimare un massimo di 300 mila preordini, cifre decisamente inferiori a quelle inizialmente ipotizzate con picchi di oltre 500 mila visori venduti in preordine.

I motivi di tutta questa indecisione sarebbero principalmente due: il primo è la recessione economica, colpa delle tensioni internazionali e dell’aumento del costo delle materie prime. Il secondo sarebbe dovuto alla volontà di Apple di non voler scendere a compromessi sull’hardware, puntando solo a componenti di altissimo livello che porterebbero il prezzo del dispositivo intorno ai 3.000 o addirittura 4.000 dollari.