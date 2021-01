Iliad down, Internet KO in tutta Italia: che succede

Dopo gli stranissimi problemi alle chiamate vocali di ieri, quando per buona parte della giornata i clienti Iliad hanno sentito le conversazioni di qualcun altro appena componevano un numero da chiamare, nuovi disservizi alla rete dell’operatore francese: in gran parte d’Italia la linea Internet è assente, Iliad è down.

Prime segnalazioni a partire dalle 10:00, con un picco a partire dalle 11:00 quando è stato chiaro che non si trattava più di un disservizio localizzato in poche aree del Paese ma di un vero e proprio down nazionale. Da Bari a Treviso, da Roma a Varese, le segnalazioni fioccano a centinaia. Iliad, lo ricordiamo, nella sua (breve) storia in Italia fino ad oggi si è dimostrata abbastanza affidabile e un down così grande non era mai capitato. Al momento, però, la società si limita a rispondere agli utenti con messaggi preconfezionati.

Iliad: anche il sito è down

Forse per l’eccesso di connessioni contemporanee, forse per altri problemi tecnici, anche il sito Web di Iliad Italia è completamente KO: inaccessibile, con il browser che mostra l’errore “Connection Timed Out“. Il server, cioè, è sovraccarico o irraggiungibile.

Cosa dice Iliad ai suoi utenti

Al momento Iliad si limita a rispondere agli utenti (che in Italia sono ormai oltre 6,8 milioni) che chiedono informazioni sui social con un generico “Ciao, serve aiuto? Scrivici un messaggio privato, indicando il tuo ID utente. Grazie, team iliad“.