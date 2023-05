Iliad risponde agli utenti: perché c'è stato il down

Ha scelto una nota stampa Iliad per rispondere ai suoi oltre 9 milioni di utenti, tra fisso e mobile, che in vario modo sono rimasti colpiti dal "down" della rete del 2 maggio, a partire dalle 14:00 circa del pomeriggio. Si è trattato del disservizio più grande e duraturo da quando Iliad è arrivata in Italia, nel 2016, ma secondo l’azienda si è trattato di un caso molto raro, che difficilmente si ripeterà.

Iliad: i motivi del down

Il problema alla rete Iliad c’è stato, effettivamente, il 2 maggio pomeriggio. Più di uno, in realtà, ma concentrato nella stessa zona: "alle 14.01 si è verificato il taglio di una fibra in provincia di Pavia – spiega l’azienda francese nella nota diffusa alla stampa – seguito da un secondo taglio di altre tre fibre alle 14.14 in un altro luogo, sempre in provincia di Pavia".

In totale, quindi, ci sono state 4 interruzioni quasi contemporanee nell’infrastruttura di rete e, secondo Iliad, si tratta di un evento più unico che raro: "i tagli di fibra sono eventi frequenti; quello che è rarissimo è un taglio di più fibre in tempi così ravvicinati in luoghi diversi. Nonostante l’eccezionalità assoluta di quanto avvenuto, continueremo a impegnarci affinchè in futuro anche un evento così eccezionale non abbia impatti sull’esperienza dei nostri utenti".

Agli utenti le scuse, dunque, ma al momento nessun risarcimento perché, come ha detto e ribadito l’azienda, si è trattato di un evento di "eccezionalità assoluta". Non è, dunque, colpa di Iliad: c’era una minima possibilità che succedesse ed è successo.

Iliad: crescono gli utenti e la complessità

Nonostante in molti abbiano avanzato dubbi e ipotizzato i complotti più disparati sul grosso down di Iliad il 2 maggio, non c’è realmente motivo di dubitare sull’accaduto. E ciò per un motivo molto semplice: negli ultimi anni Iliad in Italia è cresciuta, anche parecchio e molto in fretta e più crescono le dimensioni di una infrastruttura e il numero dei clienti serviti, più cresce la complessità della gestione dell’infrastruttura stessa.

Nel solo 2022 Iliad ha aumentato il numero dei suoi utenti di rete mobile di un milione, attivando a quota 9,5 milioni, e quelli di rete fissa in fibra FTTH sono arrivati a 109 mila (partendo da zero).

Secondo l’Osservatorio AGCOM 1/2023 (dati di dicembre 2022) Iliad ha oggi l’8,9% di quota di mercato su rete mobile, piazzandosi al quarto posto dopo TIM (28,4%), Vodafone (27,5%) e WindTre (24,2%).